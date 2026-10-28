Lorenzo Córdova se pronuncia tras caso Taddei: responsabiliza a la 4T de crisis en el INE y no teme que lo auditen de nuevo

Crisis en el INE Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei (Fotos Cuartoscuro y diseño Crónica Digital)

Lorenzo Córdova respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la revisión de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y atribuyó a la 4T la responsabilidad por la crisis que enfrenta la institución, que hasta hace unos días era encabezada por Guadalupe Taddei.

El exconsejero presidente aseguró que su administración fue sometida a auditorías constantes y afirmó que no tiene motivos para temer nuevas revisiones.

La controversia ocurre después de las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien presentó su renuncia a la presidencia del organismo en medio del escándalo.

Córdova responde a Sheinbaum: defiende las auditorías de su gestión en el INE

A través de publicaciones en X, Córdova sostuvo que el INE fue auditado cada año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante su presidencia, de 2014 a 2023. Según su hilo en la red social, las observaciones fueron atendidas oportunamente y la revisión correspondiente a 2022 concluyó sin señalamientos.

“En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma. La última de esas auditorías (2022) salió sin ningún señalamiento”, recordó.

También recordó que el titular del Órgano Interno de Control (OIC), designado en 2019 por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, no encontró irregularidades relevantes durante ese periodo. Las observaciones menores identificadas, añadió, fueron sancionadas.

El exfuncionario señaló que los partidos políticos mantienen una vigilancia permanente sobre el instituto y afirmó que las acusaciones públicas de Morena contra su administración no derivaron en irregularidades acreditadas.

Por ello, manifestó su disposición a que las autoridades vuelvan a examinar su gestión.

“Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, concluyó.

Sheinbaum pide revisar contratos del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó revisar los contratos correspondientes tanto a la gestión de Taddei como a administraciones anteriores, con el objetivo de esclarecer desde cuándo existen relaciones con proveedores señalados.

La mandataria también recordó que el Consejo General del INE aprobó en 2014 la designación de Taddei al frente del organismo electoral de Sonora, cuando Córdova presidía el instituto nacional.

La pol´mica se intensificó tras las revelaciones periodísticas sobre presuntos vínculos personales y familiares relacionados con empresas proveedoras de materiales electorales. Ante indicios de posibles irregularidades y conflictos de interés, la ASF anunció una investigación de oficio.

El INE enfrenta una revisión de su estructura directiva

Tras la renuncia de Taddei, Blanca Cruz García asumió provisionalmente la conducción del organismo y anunció la salida de tres funcionarios de alto nivel. También informó que se revisarán perfiles directivos y se fortalecerá la coordinación con las autoridades fiscalizadoras.