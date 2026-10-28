Pensión IMSS noviembre 2026: ¿Cuándo depositan a los pensionados este mes? (Pexels/Gobierno de México)

A un par de meses de terminar el año, aún quedan pendientes dos pagos de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), previo a las fiestas decembrinas y vísperas de año nuevo.

Conoce cuándo depositarán los próximos pagos de pensiones y el aguinaldo para las y los extrabajadores del IMSS.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS?

De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, el pago de pensión correspondiente a este mes se realizará el próximo lunes 2 de noviembre de 2026.

Asimismo, el pago del último mes será depositado el martes 1 de diciembre.

¿Dónde se deposita la pensión del IMSS?

El monto es depositado en la cuenta bancaria a nombre de la persona beneficiaria que registró al momento de hacer el trámite; igualmente, en caso de querer abrir una cuenta para el pago de la pensión, estos son los bancos que no cobran comisiones:

Afirme

BBVA

Banamex

Banorte

HSBC

Inbursa

Banco del Bajío

Banco del Bienestar

Scotiabank

Ve por más

Santander

Banco Azteca

¿Cuándo llegará en aguinaldo para las y los pensionados del IMSS?

Los pagos correspondientes a los aguinaldos de las y los extrabajadores del Instituto Mexicano no tienen una fecha exacta para ser depositados, no obstante, comenzarán a entregarse en el mes de noviembre.

Para las personas pensionadas del IMSS, el aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, es decir, 30 días, sin contar montos por asignaciones familiares o ayudas asistenciales.

La Ley Federal del trabajo en su Artículo 87, establece que deberá pagarse antes del 20 de diciembre.

¿Cuál es la edad mínima requerida para pensionarse en el IMSS?

El IMSS cuenta con 3 distintos tipos de pensiones, cada una con diferentes requisitos de edad.