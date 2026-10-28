Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano: cronología de sus candidaturas a la presidencia

Cuauhtémoc Cárdenas en campaña. Cárdenas fue candidato presidencial en tres ocasiones; 1988, 1994 y 2000. (Cuartoscuro)

La trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años, estuvo marcada por su participación en tres elecciones presidenciales, en las que buscó terminar con el dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y consolidar una alternativa política de izquierda en México.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero civil compitió por la Presidencia de la República en 1988, 1994 y 2000, primero mediante el Frente Democrático Nacional (FDN) y posteriormente con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización que contribuyó a fundar en 1989. Aunque no consiguió llegar a Palacio Nacional, sus campañas acompañaron distintas etapas de transformación del sistema electoral mexicano.

1988: Cuauhtémoc Cárdenas y la polémica elección de la “caída del sistema”

La primera candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas ocurrió en 1988, después de abandonar el PRI por diferencias relacionadas con los mecanismos internos de selección de candidatos y las políticas económicas del gobierno de Miguel de la Madrid. Junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, participó en la Corriente Democrática, que posteriormente impulsó la creación del Frente Democrático Nacional.

El 6 de julio de 1988, Cárdenas enfrentó a Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, y Manuel J. Clouthier, representante del Partido Acción Nacional (PAN). La jornada quedó marcada por las irregularidades denunciadas por la oposición y la interrupción del sistema de información electoral, episodio conocido como la caída del sistema, que provocó cuestionamientos sobre la transparencia de los resultados.

De acuerdo con el dictamen electoral de aquella elección, Carlos Salinas obtuvo el triunfo con 50.74% de los votos válidos, mientras que Cárdenas consiguió 5 millones 929 mil 585 sufragios, equivalentes al 31.06%, con lo que se colocó en segundo lugar. El candidato opositor y diferentes organizaciones políticas cuestionaron los resultados y promovieron movilizaciones para exigir el esclarecimiento de las irregularidades.

La controversia impulsó la reorganización de distintas fuerzas opositoras. El 5 de mayo de 1989 se fundó oficialmente el Partido de la Revolución Democrática, con Cuauhtémoc Cárdenas como una de sus principales figuras y primer presidente nacional.

1994: La segunda candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD

Seis años después, Cuauhtémoc Cárdenas volvió a competir por la Presidencia en las elecciones del 21 de agosto de 1994, esta vez como candidato del Partido de la Revolución Democrática. Su campaña buscó ampliar la representación política de la izquierda y presentar una alternativa frente a las políticas económicas de los gobiernos priistas.

La elección ocurrió en un contexto de inestabilidad política, marcado por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el 1 de enero, y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, el 23 de marzo. Tras la muerte de Colosio, el partido oficial postuló a Ernesto Zedillo Ponce de León, mientras que el PAN participó con Diego Fernández de Cevallos.

En esta ocasión, Cárdenas terminó en tercer lugar con 5 millones 852 mil 134 votos, equivalentes al 16.59% de la votación total. Ernesto Zedillo ganó la Presidencia con 48.69%, seguido por Fernández de Cevallos, quien consiguió 25.92%.

Aunque la votación de Cárdenas fue inferior, en términos porcentuales, a la registrada en 1988, el PRD continuó desarrollando su estructura nacional. Tres años después, en 1997, el ingeniero ganó la primera elección por voto popular para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, convirtiéndose en una de las principales figuras opositoras que consiguieron encabezar una administración fuera del PRI.

2000: Cuauhtémoc Cárdenas busca nuevamente la Presidencia ante Vicente Fox

La tercera y última candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas se desarrolló durante las elecciones del 2 de julio de 2000, después de dejar la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 1999 para participar nuevamente en la contienda nacional.

En esta ocasión fue postulado por la coalición Alianza por México, integrada por el PRD, Partido del Trabajo (PT), Convergencia por la Democracia, Partido Alianza Social (PAS) y Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN). Su propuesta buscó consolidar una alternativa de izquierda frente al PRI y al PAN, en un escenario electoral marcado por la demanda de alternancia presidencial.

Sin embargo, Cárdenas enfrentó a Vicente Fox Quesada, candidato de la coalición Alianza por el Cambio, y a Francisco Labastida Ochoa, representante del PRI. Los resultados oficiales otorgaron el triunfo a Fox con 42.52% de los votos, seguido por Labastida con 36.10%. Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas terminó en tercer lugar con aproximadamente 6.26 millones de votos, equivalentes al 16.64%, resultado que representó su última participación como candidato presidencial.

La elección marcó el fin de 71 años consecutivos de presidentes emanados del PRI y la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de México. Aunque Cárdenas no ganó la contienda, su trayectoria estuvo vinculada con el crecimiento de las fuerzas opositoras y las transformaciones institucionales que precedieron a la alternancia.

¿Cuántos votos consiguió Cuauhtémoc Cárdenas en sus tres candidaturas presidenciales?

De acuerdo con los registros electorales históricos, el fundador del PRD obtuvo los siguientes resultados:

1988: Frente Democrático Nacional - 5 millones 929 mil 585 votos (31.06% de los votos válidos). Segundo lugar, detrás de Carlos Salinas de Gortari.

Frente Democrático Nacional - 5 millones 929 mil 585 votos (31.06% de los votos válidos). Segundo lugar, detrás de Carlos Salinas de Gortari. 1994: Partido de la Revolución Democrática - 5 millones 852 mil 134 votos (16.59% de la votación total). Tercer lugar, detrás de Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Cevallos.

Partido de la Revolución Democrática - 5 millones 852 mil 134 votos (16.59% de la votación total). Tercer lugar, detrás de Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Cevallos. 2000: Alianza por México - aproximadamente 6.26 millones de votos (16.64% de la votación total). Tercer lugar, detrás de Vicente Fox y Francisco Labastida.

Después de su última campaña presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas continuó participando en la vida pública mexicana, particularmente en temas relacionados con la democracia, la soberanía energética y las instituciones del país. En noviembre de 2014 anunció su salida del PRD por diferencias con la dirigencia, aunque mantuvo su participación en debates políticos y actividades académicas.