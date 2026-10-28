Mensajes de Sheinbaum y AMLO por muerte de Cuauhtémoc Cárdenas (CUARTOSCURO)

Tras la confirmación de muerte del fundador de la Partido Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, algunas figuras importantes de la política en México han compartido mensajes de despedida.

Entre ellos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ambos enviando condolencias y dejando un mensaje especial.

¿Qué dijo Andrés Manuel tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas?

“Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.

Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren” escribió el fundador de Morena en X.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.



Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

Ambos compartieron escenarios políticos en las candidaturas presidenciales en las elecciones de 1988 y 2000. Además fundar juntos el PRD y militar en el mismo partido por un largo periodo de tiempo.

¿Qué dijo Sheinbaum tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas?

Por su lado, la actual presidenta de México escribió un mensaje más extenso donde relató un poco de su historia en la política mexicana.

“Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos.

Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática", escribió en X.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

Claudia formó parte del PRD en los inicios de su carrera política antes de unirse a Morena en 2014. En 2024, tras la pérdida de registro, Sheinbaum declaró que su extinción se dio a la crisis de ideales que los alejaron de las causas populares.