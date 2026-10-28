Reaccionan AMLO, dirigentes y legisladores a fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador reacciona a la muerte de Cárdenas el presidente Andres Manuel Lopez Obrador en su conferencia mañanera (cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sumó expresiones de reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador dirigentes y legisladores de Morena y el PRI, quienes destacaron su contribución a la democracia, su nacionalismo y la huella que dejó en la vida política de México.

Cárdenas, tres veces candidato presidencial, falleció este miércoles los 92 años.

En los mensajes de despedida, el punto de coincidencia fue su papel en la transformación democrática del país.

Desde la izquierda y el priismo, las condolencias estuvieron acompañadas de valoraciones sobre sus convicciones, su integridad y su compromiso social.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo describió como un precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México y sostuvo que su participación fue determinante para modificar el rumbo político nacional.

“Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, expresó.

López Obrador envió un abrazo a los familiares, amigos y compañeros del ingeniero, en un mensaje centrado en la permanencia de su legado y en la trascendencia de su lucha.

Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, manifestó su solidaridad con la familia Cárdenas Batel y resumió la pérdida con una definición: “México pierde a un demócrata nacionalista”.

El legislador extendió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de lucha, a quienes dirigió un abrazo “solidario y fraterno”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, destacó tanto la trayectoria pública de Cárdenas como la relación personal que mantuvo con él.

Lo recordó como un hombre íntegro, de convicciones democráticas firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana.

“Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen”, señaló Monreal, quien expresó su solidaridad con Lázaro, Cuauhtémoc, Camila (sus hijos) y el resto de la familia.

La bancada de Morena en el Senado también emitió un mensaje colectivo en el que reconoció la huella histórica de su lucha por la democracia y la transformación de México.

Las y los legisladores manifestaron sus condolencias a sus seres queridos y les desearon fortaleza y consuelo.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, los mensajes destacaron su aportación a la vida democrática y su preocupación por el país.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, afirmó que con su fallecimiento “la patria perdió a uno de sus mejores hijos” y lo definió como un ejemplo de amor a México, solvencia moral y preocupación social.

El legislador envió un abrazo a su familia, compañeros de lucha, amigos y al pueblo de Michoacán.

En un pronunciamiento colectivo, las y los diputados del PRI señalaron que la vida y trayectoria de Cárdenas dejaron una huella profunda en la historia nacional.

Subrayaron que su compromiso con la democracia, la pluralidad y las libertades forma parte fundamental de la vida política mexicana.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, se sumó a las condolencias y lo describió como una figura destacada cuya trayectoria dejó una marca importante en la historia democrática del país.