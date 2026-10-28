Muere Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD

Cuauhtémoc Cárdenas Murió a los 92 años de edad (Gobierno de la Ciudad de México)

Este miércoles, murió a los 92 años Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e hijo del general y expresidente Lázaro Cárdenas.

Nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Desde su infancia y juventud estuvo ligado al acontecer político del país, creciendo bajo el legado de las grandes reformas cardenistas como la expropiación petrolera y el reparto agrario.

Cárdenas se formó profesionalmente como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), carrera que ejerció al inició en obras públicas y proyectos de desarrollo regional antes de involucrarse de lleno en la política.

Su trayectoria partidista comenzó dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual militó durante décadas y a través del cual ocupó diversos cargos de relevancia administrativa.

Fue senador de la república por Michoacán entre 1976 y 1982, periodo en donde consolidó su presencia política y su conocimiento profundo de las problemáticas agrarias y sociales del país. Tiempo después, asumió la gubernatura de Michoacán de 1980 a 1986, administración destacada por su cercanía con las comunidades rurales y su estilo de gobierno austero y cercano a la ciudadanía.

Tras su ruptura con el PRI, el hijo del expresidentre Cárdenas formó el PRD el 5 de mayo de 1989 junto a otros miembros de izquierda como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.