Muere Cuauhtémoc Cárdenas: ¿de qué falleció el histórico líder de la izquierda mexicana?

Cuauhtémoc Cárdenas Murió a los 92 años de edad (Gobierno de la Ciudad de México)

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de los principales referentes de la izquierda mexicana, murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años.

¿De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas?

La causa de muerte de Cuauhtémoc Cárdenas no se ha dado a conocer hasta el momento. A sus 92 años, el político michoacano deja una trayectoria vinculada con algunos de los episodios más relevantes de la transformación electoral mexicana durante la segunda mitad del siglo XX.

Cuauhtémoc Cárdenas: perfil y biografía

Su historia personal estuvo ligada desde la infancia a la vida pública. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y de Amalia Solórzano, pasó sus primeros seis años en la residencia presidencial de Los Pinos. Posteriormente estudió en el Colegio de San Nicolás, de la Universidad Michoacana, y cursó ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su incursión electoral comenzó en 1976, cuando obtuvo un escaño en el Senado por Michoacán. Cuatro años después fue elegido gobernador de esa entidad, cargo que desempeñó antes de concentrarse plenamente en la política nacional.

Cuauhtémoc Cárdenas: La candidatura de 1988 y el nacimiento del PRD

En 1986 participó en la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional (PRI), movimiento que cuestionó decisiones internas de esa organización. Dos años después encabezó la candidatura presidencial del Frente Democrático Nacional, una alianza que abrió un nuevo capítulo en la competencia electoral.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se postuló como candidato a la Presidencia de México en tres ocasiones: en 1988, 1994 y 2000

La elección presidencial del 6 de julio de 1988 quedó marcada por la “caída del sistema” y las denuncias de fraude contra la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

En 1989 fue elegido coordinador nacional del PRD y posteriormente asumió su presidencia. En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante votación democrática.