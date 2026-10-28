La ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador: El día que AMLO lo calificó como su adversario político

Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador AMLO lo consideró su adversario político (Fotos Cuartoscuro y Crónica Digital)

La ruptura entre Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador tuvo su momento más visible el 31 de enero de 2023. Desde Palacio Nacional, el entonces presidente reconoció públicamente al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como adversario político, condicionado a que asumiera una posición que consideraba conservadora.

“En política sí es mi adversario político, si él asume una postura conservadora”, dijo al ser cuestionado por reporteros.

López Obrador aseguró que mantenía respeto y estima por Cárdenas, a quien reconoció como precursor de su movimiento. Sin embargo, cuestionó su vinculación con Colectivo por México, también llamado Mexicolectivo, una iniciativa que buscaba debatir los problemas nacionales y plantear propuestas para el futuro del país. El ingeniero se desmarcó de este movimiento.

Tres años después Cuauhtémoc Cárdenas murió. Ante el fallecimiento, López Obrador salió de su retiro para escribir un mensaje.

“Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, detalló AMLO.

El origen de la ruptura entre Cárdenas y López Obrador

La relación entre ambos políticos estuvo marcada inicialmente por la coincidencia partidista y el reconocimiento mutuo. En 2000, Cárdenas respaldó a López Obrador como candidato a jefe de Gobierno de la capital, cuando el PRD consolidaba su presencia política en la Ciudad de México.

Cinco años después, Cárdenas contempló competir nuevamente por la Presidencia, pero finalmente se retiró mientras López Obrador se preparaba para disputar por primera vez el cargo. A partir de entonces, sus trayectorias comenzaron a diferenciarse. Mientras López Obrador impulsaba movilizaciones populares y construía una base política propia, Cárdenas mantuvo una presencia más vinculada a la discusión pública y las propuestas de reforma.

Ambos abandonaron posteriormente el PRD, aunque sus coincidencias sobre la corrupción partidista no evitaron que surgieran diferencias sobre el rumbo de la izquierda.

Las críticas Cárdenas al gobierno de AMLO

Con López Obrador en la Presidencia desde 2018, las discrepancias adquirieron una nueva dimensión. Cárdenas cuestionó el gasto destinado a la refinería de Dos Bocas, la estrategia de seguridad y la orientación de determinadas políticas gubernamentales.

También defendió la necesidad de combatir la desigualdad mediante reformas fiscales progresivas y sostuvo que el legado de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas, debía entenderse a partir de la justicia social.