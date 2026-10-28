Defensa y Seguridad revisan operativos ante alza de homicidios en Sinaloa

Claudia Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció un incremento en los homicidios en Sinaloa durante los últimos dos meses, particularmente en las semanas recientes, y anunció que el Gobierno federal revisa las acciones de seguridad para reforzar la protección de la población.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que las autoridades cuentan con análisis de inteligencia para identificar las causas del repunte de la violencia y determinar las medidas necesarias para atender la situación en la entidad.

“Ha habido un incremento en homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas”, señaló.

Sheinbaum informó que el secretario de la Defensa Nacional estuvo en Sinaloa para reunirse con mandos militares y de la Guardia Nacional, con el propósito de evaluar los operativos en marcha y analizar si es necesario reorientar elementos de seguridad de una zona a otra.

Asimismo, indicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se trasladó a la entidad desde las primeras horas del día para reunirse con la gobernadora y revisar las medidas que permitan recuperar la tranquilidad.

Sostuvo que la prioridad de su administración es proteger a los habitantes de Sinaloa, por lo que las autoridades federales y estatales continuarán trabajando de manera coordinada para atender la situación.

Al ser cuestionada sobre el mensaje dirigido a la población sinaloense, Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México mantendrá su presencia y sus acciones para garantizar la seguridad.

“Estamos ahí para protegerlos y vamos a seguir trabajando”, afirmó.