Lemus anuncia inversión de 25 mil mdp para resolver el problema del agua en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó el acuerdo alcanzado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para destinar alrededor de 25 mil millones de pesos a resolver los problemas de abasto y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Al salir de la conferencia mañanera en la Ciudad de México, el mandatario estatal detalló que la inversión contempla aproximadamente 14 mil 500 millones de pesos de la Federación y cerca de 10 mil 500 millones de pesos del Gobierno de Jalisco, recursos con los que se busca atender una problemática que, señaló, lleva más de 40 años sin resolverse.

Lemus enfatizó que el acuerdo permitirá impulsar las obras necesarias sin contratar deuda pública, privatizar el servicio ni incrementar las tarifas del agua potable para los habitantes de la metrópoli, tres condiciones que destacó como parte del compromiso entre ambos gobiernos.

El gobernador calificó el entendimiento como un acuerdo histórico para Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara, al considerar que representa una oportunidad para enfrentar el rezago en la infraestructura hidráulica y garantizar mejores condiciones de suministro para las próximas generaciones.

Asimismo, atribuyó el resultado al diálogo y la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la solución se construyó mediante acuerdos y no a través de la confrontación.

El mandatario sostuvo que resolver los problemas de abasto y calidad del agua representa un legado para Guadalajara, Jalisco y México, con el objetivo de que las siguientes generaciones cuenten con agua suficiente y de buena calidad.

«El legado de dejarle agua a las próximas generaciones y agua de muy, muy buena calidad», expresó Lemus al referirse al alcance del acuerdo.