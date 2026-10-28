Vance traerá lluvias intensas en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Durango

Vance traerá lluvias intensas

El Servicio Meteorologico Nacional, informó que las 09:00 horas de este miércoles,( tiempo del centro de México), el centro de la tormenta tropical Vance se localizó aproximadamente a 390 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 425 km al oeste-suroeste de Punta Mita, Nayarit. Reportaron vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 km/h.

El servicio, informó que debido a esto es probable que se presenten lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste) y Durango (este, oeste y sur), además, vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura (m) en costas de Jalisco y vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y olas de 1.5 a 2.5 m en Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Colima.

Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Además recuerdan que pueden mantenerse atentos a cualquier cambio o información a través de las páginas www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, además de las redes sociales oficiales.