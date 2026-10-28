Día de Muertos 2026: ¿Qué significa cada elemento de la ofrenda? (Crisanta Espinosa Aguilar)

Previo a la llegada de Día de Muertos, como tradición en algunos hogares mexicanos, alcaldías o zócalos, es común encontrar una ofrenda para las personas y animales que partieron, la cual contiene elementos esenciales que tiene un significado especial.

Aquí te explicamos cuáles son cada uno de ellos.

Significado de los elementos de la ofrenda de Día de Muertos

La ofrenda tiene como objetivo el reencuentro en los seres vivos y las almas que partieron, por ello, tanto sus elementos como su estructura cumplen con un papel especial.

Sal y mantel blanco

Considerado como un elemento purificador del cuerpo, la sal evita que este el alma de las personas sea corrompida en su traslado a este mudo, el mantel blanco representa la pureza.

Agua

Tiene como propósito satisfacer la sed de las almas que llegan a los hogares después de su recorrido desde el Mictlán.

Velas y veladoras

Su llama prendida, funciona como guía para que las y los difuntos encuentren su camino de regreso a casa.

Calaveritas de azúcar o chocolate

Representan la muerte, de acuerdo con las culturas mesoamericanas, trayendo de vuelta un poco de las tradiciones prehispánicas.

Copal e incienso

Con el olor que desprenden, ayuda a repeler los malos espíritus y que las personas puedan ingresar sin peligro a su casa.

Flores

Ayudan a decorar y aromatizar el lugar, siendo la Cempasúchil la mayor representante de la tradición mexicana, se utilizan sus pétalos para formar un camino desde la entrada del hogar hasta el altar y guiar a las almas.

Pan de muerto.

Representa un vínculo de afecto entre las personas vivas y las almas fallecidas.

Papel picado.

Forma parte de uno de los 4 elementos indispensables que debe estar presente en las ofrendas, simboliza el aire y otorga color al altar.

Comida

En las ofrendas se colocan la comida y bebida favorita de las personas que partieron, los cuales funcionan con un banquete de bienvenida para las almas.

Retrato

Considerado el corazón de la ofrenda, funciona como un portal simbólico para todas las personas que quieres que regresen a casa.

No solo los elementos, su estructura también tiene un significado

Los elementos que contienen, no son lo único que tienen un motivo especial, también la estructura que se maneja tiene en su montaje tiene un significado detrás: