INE perfila convocatoria exclusiva para mujeres para elegir a su próxima presidenta

INE Fachada de un edificio del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicada en Viaducto Tlalpan (Mario Jasso)

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados circuló entre los coordinadores parlamentarios un proyecto de convocatoria para elegir a la próxima consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), proceso que, de acuerdo con el documento, estaría reservado exclusivamente para mujeres.

El borrador, del que ABEJORRO MEDIA obtuvo una copia, aún debe ser avalado por la Jucopo. También están pendientes las fechas y los plazos de las distintas etapas de selección, así como la integración formal del Comité Técnico de Evaluación, responsable de revisar los perfiles de las aspirantes.

Convocatoria exclusiva para mujeres

El proyecto plantea que únicamente puedan participar mujeres mexicanas interesadas en encabezar el organismo electoral. La propuesta justifica esta medida a partir de las circunstancias de la vacante y de la ponderación de los derechos y principios constitucionales involucrados.

La selección deberá realizarse con criterios objetivos y verificables que permitan valorar la capacidad, experiencia e independencia de las candidatas, además de su imparcialidad y solvencia ética.

Entre los requisitos también se consideran los conocimientos en materia electoral y de derechos humanos, la perspectiva de género y la aptitud para conducir los trabajos del INE.

Un periodo de seis años

Otro de los puntos establecidos en el borrador es que la persona seleccionada ocuparía la Presidencia del Consejo General únicamente durante el tiempo que reste del periodo correspondiente a Guadalupe Taddei, es decir, sin iniciar un nuevo mandato de seis años.

La propuesta busca definir las condiciones bajo las cuales se cubriría la vacante y establecer los criterios para elegir a quien estará al frente de la autoridad electoral.

Pendiente el comité evaluador

Para avanzar en el procedimiento, la Jucopo deberá formalizar la integración del Comité Técnico de Evaluación, instancia encargada de examinar los perfiles y seleccionar a las aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Mientras no se apruebe la convocatoria y se definan las fechas del proceso, el documento permanece como un proyecto de acuerdo. La Cámara de Diputados todavía debe concretar los detalles necesarios para poner en marcha la selección de la próxima consejera presidenta del INE.