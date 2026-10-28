Pensión Mujeres Bienestar: Calendario oficial de pago en noviembre 2026 (Presidencia/Presidencia)

Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas que tiene el Gobierno de México, aplicará el pago de $3,100 pesos en las tarjetas del Banco del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026 en el mes de noviembre.

Este apoyo económico fue creado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para reconocer el trabajo de las mujeres que históricamente han sido encasilladas en labores domésticos y cuidados familiares.

Calendario de pago correspondiente al periodo noviembre-diciembre

De acuerdo con información oficial, el depósito de pago de la Pensión Mujeres Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, iniciará el próximo martes 3 y concluirá el viernes 27 de noviembre de acuerdo con la inicial del primer apellido siguiendo el siguiente orden:

Martes 3: A

Miércoles 4: B

Jueves 5 y viernes 6: C

Lunes 9: D, E, F

Martes 10 y miércoles 11: G

Jueves 12: H, I, J, K

Viernes 13: L

Martes 17 y miércoles 18: M

Jueves 19: N, Ñ, O

Viernes 20: P, Q

Lunes 23 y martes 24: R

Miércoles 25: S

Jueves 26: T, U, V

Viernes 27: W, X, Y, Z

Este calendario también aplica para los programas Pensión Adultos Mayores, Pensión Personas Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vidas.

¿A quién está dedicado este programa y cuáles son sus requisitos?

Pensión Bienestar Mujeres está dirigido a las mujeres adultas de entre 60 y 64 años, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica y otorgar una mejor calidad de vida. Los únicos que requisitos para solicitar la pensión son:

Ser mujer y tener 60 a 64 años cumplidos al momento de hacer la solicitud.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Vivir en México.

Actualmente el periodo de solicitud se encuentra cerrado, pero se espera que durante el primer trimestre de 2027 las convocatorias vuelvan a ser abiertas, te recomendamos estar al pendiente de los canales oficiales.

Información importante de Pensión Mujeres Bienestar

El registro a este programa se realiza únicamente de manera presencial en Módulos del Bienestar, así que evita caer en información falsa como un trámite en línea o páginas virtuales. Para la inscripción deberás presentar estos documentos en físico: