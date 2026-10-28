Día de Muertos: ¿Qué almas llegan este 29 de octubre y qué elementos no pueden faltar en su altar?

Las celebraciones del Día de Muertos 2026 continúan este jueves 29 de octubre, fecha en la que, de acuerdo con una de las versiones más conocidas del calendario tradicional mexicano, se recibe simbólicamente a las almas de las personas que fallecieron ahogadas. Durante esta jornada, algunas familias preparan ofrendas especiales para recordar a sus seres queridos y acompañar su regreso espiritual al mundo de los vivos.
¿Qué almas llegan este 29 de octubre por el Día de Muertos?
Según una de las versiones populares del calendario de Día de Muertos, el 29 de octubre está dedicado a las almas de quienes perdieron la vida por ahogamiento, ya sea en ríos, mares, lagunas u otros cuerpos de agua. Para recibirlas, algunas familias acostumbran encender veladoras y colocar recipientes con agua, además de alimentos y objetos que recuerden a las personas fallecidas.
Esta tradición forma parte de las creencias sobre el regreso temporal de los difuntos, quienes, de acuerdo con las costumbres mexicanas, visitan los hogares de sus familiares para disfrutar simbólicamente de las ofrendas preparadas en su memoria. En algunas versiones del calendario, el 29 de octubre también se relaciona con las llamadas almas olvidadas, aquellas que no cuentan con familiares que les dediquen un altar.
¿Qué elementos no pueden faltar en el altar del 29 de octubre?
La ofrenda del 29 de octubre conserva los elementos tradicionales del Día de Muertos, aunque el agua y las veladoras adquieren un significado especial para las familias que dedican esta fecha a las personas fallecidas por ahogamiento.
- Agua: simboliza la pureza y sirve para aliviar la sed de las almas después de su largo recorrido.
- Sal: representa la purificación y, según la tradición, protege a las ánimas durante su camino.
- Velas y veladoras: iluminan el recorrido de los difuntos y les permiten encontrar simbólicamente el camino hacia sus hogares.
- Flores de cempasúchil: su color y aroma ayudan a señalar el camino hacia la ofrenda.
- Fotografías: permiten identificar y recordar a las personas fallecidas a quienes se dedica el altar.
- Pan de muerto: simboliza el afecto y la fraternidad hacia los seres queridos.
- Alimentos y bebidas favoritas: representan un banquete de bienvenida para los difuntos.
- Copal o incienso: se utiliza para aromatizar y purificar el espacio.
- Papel picado: representa el aire y aporta color a las celebraciones.
Calendario de Día de Muertos 2026: ¿Qué almas llegan después del 29 de octubre?
Aunque las fechas principales de las celebraciones mexicanas son el 1 y 2 de noviembre, el calendario popular contempla otros días para recibir simbólicamente a las almas, dependiendo de su edad o de las circunstancias de su fallecimiento:
- 27 de octubre: llegan las almas de las mascotas fallecidas.
- 28 de octubre: se recuerda a las personas que murieron en accidentes o circunstancias trágicas.
- 29 de octubre: en algunas tradiciones se recuerda a quienes murieron ahogados; otras dedican este día a las almas olvidadas.
- 30 de octubre: se recuerda a las almas olvidadas o desamparadas, que no tienen familiares que les preparen una ofrenda.
- 31 de octubre: algunas tradiciones recuerdan a los niños que murieron sin ser bautizados o que no llegaron a nacer.
- 1 de noviembre: se reciben las almas de los niños fallecidos, conocidos como angelitos.
- 2 de noviembre: se dedica principalmente a las almas de los adultos fallecidos.
- 3 de noviembre: algunas familias retiran las ofrendas, al considerar que las almas regresaron a su lugar de descanso.