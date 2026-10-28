Día de Muertos: ¿Qué almas llegan este 29 de octubre y qué elementos no pueden faltar en su altar?

Ofrenda de Día de Muertos 2026. Aquí te resolvemos la duda sobre qué difuntos llegan al altar el día 28 de octubre.

Las celebraciones del Día de Muertos 2026 continúan este jueves 29 de octubre, fecha en la que, de acuerdo con una de las versiones más conocidas del calendario tradicional mexicano, se recibe simbólicamente a las almas de las personas que fallecieron ahogadas. Durante esta jornada, algunas familias preparan ofrendas especiales para recordar a sus seres queridos y acompañar su regreso espiritual al mundo de los vivos.

¿Qué almas llegan este 29 de octubre por el Día de Muertos?

Según una de las versiones populares del calendario de Día de Muertos, el 29 de octubre está dedicado a las almas de quienes perdieron la vida por ahogamiento, ya sea en ríos, mares, lagunas u otros cuerpos de agua. Para recibirlas, algunas familias acostumbran encender veladoras y colocar recipientes con agua, además de alimentos y objetos que recuerden a las personas fallecidas.

Esta tradición forma parte de las creencias sobre el regreso temporal de los difuntos, quienes, de acuerdo con las costumbres mexicanas, visitan los hogares de sus familiares para disfrutar simbólicamente de las ofrendas preparadas en su memoria. En algunas versiones del calendario, el 29 de octubre también se relaciona con las llamadas almas olvidadas, aquellas que no cuentan con familiares que les dediquen un altar.

¿Qué elementos no pueden faltar en el altar del 29 de octubre?

La ofrenda del 29 de octubre conserva los elementos tradicionales del Día de Muertos, aunque el agua y las veladoras adquieren un significado especial para las familias que dedican esta fecha a las personas fallecidas por ahogamiento.

Agua: simboliza la pureza y sirve para aliviar la sed de las almas después de su largo recorrido.

simboliza la pureza y sirve para aliviar la sed de las almas después de su largo recorrido. Sal: representa la purificación y, según la tradición, protege a las ánimas durante su camino.

representa la purificación y, según la tradición, protege a las ánimas durante su camino. Velas y veladoras: iluminan el recorrido de los difuntos y les permiten encontrar simbólicamente el camino hacia sus hogares.

iluminan el recorrido de los difuntos y les permiten encontrar simbólicamente el camino hacia sus hogares. Flores de cempasúchil: su color y aroma ayudan a señalar el camino hacia la ofrenda.

su color y aroma ayudan a señalar el camino hacia la ofrenda. Fotografías: permiten identificar y recordar a las personas fallecidas a quienes se dedica el altar.

permiten identificar y recordar a las personas fallecidas a quienes se dedica el altar. Pan de muerto: simboliza el afecto y la fraternidad hacia los seres queridos.

simboliza el afecto y la fraternidad hacia los seres queridos. Alimentos y bebidas favoritas: representan un banquete de bienvenida para los difuntos.

representan un banquete de bienvenida para los difuntos. Copal o incienso: se utiliza para aromatizar y purificar el espacio.

se utiliza para aromatizar y purificar el espacio. Papel picado: representa el aire y aporta color a las celebraciones.

Calendario de Día de Muertos 2026: ¿Qué almas llegan después del 29 de octubre?

Aunque las fechas principales de las celebraciones mexicanas son el 1 y 2 de noviembre, el calendario popular contempla otros días para recibir simbólicamente a las almas, dependiendo de su edad o de las circunstancias de su fallecimiento: