Pago triple para adultos mayores en noviembre: sólo algunos tendrán este beneficio

Pago triple para adultos mayores en noviembre. Jubilados del IMSS podrían recibir un pago triple en noviembre de 2026. Conoce quiénes recibirán pensión mensual, aguinaldo y 6 mil 400 pesos de Bienestar. Imagen generada con IA. (Gemini)

Algunos jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán recibir tres ingresos durante noviembre de 2026, debido a la coincidencia del pago de su pensión mensual, el depósito del aguinaldo y la entrega del último apoyo bimestral del año de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Qué jubilados del IMSS recibirán el pago triple en noviembre de 2026?

Los principales beneficiarios serán los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, quienes tienen derecho a recibir una mensualidad de pensión y un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su cuantía base.

Además, deberán tener al menos 65 años y formar parte del padrón de la Pensión Bienestar para las Personas Adultas Mayores, programa que entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses. Este apoyo es universal, por lo que recibir una pensión contributiva del IMSS no impide acceder a él, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Los tres ingresos que podrán recibir son:

Pensión mensual del IMSS : depósito ordinario correspondiente a noviembre.

: depósito ordinario correspondiente a noviembre. Aguinaldo del IMSS : prestación anual para pensionados con derecho a ella, equivalente a una mensualidad de la cuantía base, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

: prestación anual para pensionados con derecho a ella, equivalente a una mensualidad de la cuantía base, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Pensión Bienestar: apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, correspondiente a noviembre y diciembre de 2026.

¿Cuándo depositan el aguinaldo y la pensión mensual del IMSS en noviembre?

De acuerdo con el calendario de pagos del Seguro Social, el lunes 2 de noviembre de 2026 se realizará el depósito de la pensión mensual, debido a que el primer día del mes cae en domingo. Durante noviembre también se entregará el aguinaldo a los pensionados que tienen derecho a esta prestación, tradicionalmente junto con su mensualidad.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar confirmó que el último pago bimestral de 2026 comenzará el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27, mediante un calendario organizado de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Las fechas previstas para estos ingresos son:

Lunes 2 de noviembre : pago de la pensión mensual del IMSS.

: pago de la pensión mensual del IMSS. Noviembre : depósito del aguinaldo para pensionados con derecho a recibirlo.

: depósito del aguinaldo para pensionados con derecho a recibirlo. Del 3 al 27 de noviembre: pago de 6 mil 400 pesos de la Pensión Bienestar, según el calendario por apellidos.

Calendario de Pensión Bienestar noviembre 2026: ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos?

La Secretaría de Bienestar informó que el último pago bimestral del año se realizará de forma escalonada, desde el martes 3 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026. El depósito llegará directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar.

El calendario oficial es el siguiente: