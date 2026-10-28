Suman 12 renuncias en el INE del equipo de Guadalupe Taddei

La consejera presidente interina del INE, Blanca Cruz García

Relevo en el INE — “Ya hemos recibido renuncias voluntarias que se han presentado de manera formal (12 hasta ahora), la más importante que tal vez les interese saber, pues es la del exjefe de Oficina Carlos Daniel Luna Rosas que (ayer martes) tuvo algunos cuestionamientos en la mesa de Consejo General, también ha presentado su renuncia, resaltó la consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz García.

La titular provisional del órgano autónomo subrayó al término de una reunión privada que tuvo con los demás consejeros del Instituto, con quienes evaluó el proceso de revisión de la Junta General Ejecutiva que estaba integrada con perfiles impuestos por la ahora exconsejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, por lo que apuntó que no se descarta que haya más renuncias voluntarias.

Blanca Cruz refirió que por cada renuncia que se presente se dará vista al Órgano Interno de Control para que informe si están involucrados en las auditorías en curso y si les corresponde finiquito o si se les negará mientras concluye la investigación que va en proceso.

La consejera presidenta interina del órgano autónomo resaltó que las renuncias fueron presentadas de manera voluntaria la noche del martes, a diferencia de tres funcionarios de alto nivel que fueron separados del cargo por su cercanía con Taddei y por aparecer en videos y fotografías con el contratista José Alfredo Hernández Casillas.

La Crónica de Hoy 2026