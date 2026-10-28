Federación y Jalisco invertirán 25 mil millones de pesos para mejorar el suministro de agua en Guadalajara

Claudia Sheinbaum, y Pablo Lemus, anunciaron una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos para mejorar la calidad y el suministro de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara (Mario Guzmán/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunciaron una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos para mejorar la calidad y el suministro de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con obras que buscan resolver problemas de contaminación, escasez y distribución que, de acuerdo con el mandatario estatal, persisten desde hace décadas.

Sheinbaum informó que el Gobierno federal destinará aproximadamente 14 mil 500 millones de pesos, mientras que la administración estatal aportará 10 mil 200 millones de pesos para ejecutar proyectos de infraestructura hidráulica sin recurrir a deuda pública.

La Presidenta explicó que el acuerdo permitirá avanzar en las obras necesarias para garantizar el abasto de agua de calidad en la segunda zona metropolitana más poblada del país, mediante la coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Por su parte, Lemus calificó el anuncio como un hecho histórico para Jalisco y señaló que la inversión busca atender problemas recurrentes de tandeos, mala calidad del agua y deficiencias en la infraestructura hidráulica.

“Los gobiernos de México y de Jalisco hemos logrado un acuerdo histórico para invertir juntos 25 mil millones de pesos en la infraestructura necesaria para llevar agua de calidad a las familias de la zona metropolitana de Guadalajara”, afirmó.

Construirán dos acueductos con recursos federales

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que la aportación federal se destinará a dos proyectos principales: un nuevo acueducto desde la planta de bombeo de Santa Cruz hasta el tanque del Cerro del Cuatro, y otro que conectará la presa Calderón con San Gaspar.

El primer proyecto contempla un acueducto de 42 kilómetros de longitud, con capacidad para conducir hasta 8 mil litros de agua por segundo. Para su construcción se prevé una inversión federal de 9 mil 300 millones de pesos, con trabajos que comenzarían durante los primeros meses de 2027 y un periodo de ejecución de dos años.

La segunda obra comprende un nuevo acueducto entre la presa Calderón y San Gaspar, con capacidad para conducir 3 mil 500 litros por segundo, además de la ampliación de la planta potabilizadora correspondiente. Este proyecto tendrá una inversión estimada de 5 mil 200 millones de pesos y también iniciará en 2027.

Morales López explicó que ambas intervenciones permitirán renovar infraestructura deteriorada, mejorar las condiciones de calidad del agua y aumentar el suministro en mil 200 litros por segundo, volumen equivalente, de acuerdo con Conagua, al abastecimiento de aproximadamente 500 mil personas.

El funcionario agregó que las obras permitirán contar con mejores condiciones de calidad del agua durante los próximos 30 años y evitar un endeudamiento que podría alcanzar hasta 56 mil millones de pesos.

Jalisco modernizará la planta de Miravalle

El Gobierno de Jalisco, por su parte, invertirá alrededor de 7 mil 500 millones de pesos en la renovación de la planta potabilizadora número uno de Miravalle, una instalación con aproximadamente 70 años de antigüedad.

Lemus indicó que la planta será intervenida por etapas, con el objetivo de recuperar los caudales y reducir las restricciones en el suministro que actualmente afectan a distintas colonias de la zona metropolitana.

De acuerdo con el gobernador, la primera fase tendrá una inversión de 2 mil 500 millones de pesos y se prevé que quede lista a finales de marzo, para comenzar a operar en abril. La modernización completa se desarrollará en etapas durante los próximos dos años.

El mandatario estatal señaló que la instalación abastece a una parte importante de la población metropolitana y que su renovación permitirá mejorar la calidad del agua que reciben los hogares.

Además, informó que su administración trabaja en el saneamiento del canal y la presa de Las Pintas, así como en la construcción de colectores para impedir que descargas residuales contaminen el agua proveniente del lago de Chapala.

Clausuran descargas irregulares y recuperan planta potabilizadora

Como parte de las acciones complementarias, el gobernador informó que, en coordinación con Conagua, se detectaron alrededor de 150 descargas irregulares en la infraestructura hidráulica de la zona. De ese total, 80 ya habían sido clausuradas, mientras que las autoridades continuaban con los procedimientos correspondientes para atender las restantes.

Lemus también anunció que el Gobierno de Jalisco tomó el control de la planta potabilizadora número cuatro, ubicada en Toluquilla, que había sido privatizada en 2012.

Explicó que la instalación debía aportar mil litros por segundo, pero únicamente suministraba una décima parte de ese volumen. Con la recuperación de su operación por parte del estado, la administración busca incrementar el abastecimiento en el corto plazo.

Sheinbaum sostuvo que la coordinación entre la Federación y Jalisco permitirá completar las obras pendientes para aprovechar la infraestructura de la presa El Zapotillo y fortalecer las fuentes de abastecimiento de Guadalajara.

Sin deuda ni aumento en tarifas

Uno de los compromisos centrales del acuerdo es que la inversión se financiará mediante ajustes presupuestales, sin contratar deuda ni privatizar la infraestructura hidráulica.

Lemus aseguró también que las obras no implicarán incrementos en las tarifas del agua para los habitantes de la zona metropolitana.

La construcción de los acueductos estará a cargo de Conagua, mientras que la operación y el mantenimiento de la infraestructura permanecerán bajo responsabilidad del organismo operador estatal, sin intervención de empresas privadas, precisó Morales López.

Con estas acciones, los gobiernos federal y estatal buscan mejorar tanto la disponibilidad como la calidad del agua potable y reducir los problemas de contaminación que afectan a las fuentes de abastecimiento de la capital jalisciense y sus municipios conurbados.