Inversión pública y privada juntas, amplían capacidad productiva y sostienen el crecimiento a largo plazo: SHCP

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, aseguró que la combinación de inversión pública y privada es importante para ampliar la capacidad productiva de México y mantener el crecimiento económico durante los próximos años.

Durante su participación en el Simposio Global de Inversionistas, organizado por el Milken Institute en la Ciudad de México, el funcionario afirmó que las condiciones económicas del país muestran señales favorables y que existen oportunidades para atraer nuevos capitales.

Ante representantes de los sectores financiero, manufacturero, tecnológico y de infraestructura, Amador destacó que uno de los objetivos del Gobierno federal es impulsar proyectos que permitan aumentar la producción, fortalecer las cadenas de suministro y generar mejores condiciones para el desarrollo económico.

El titular de Hacienda explicó que la inversión es uno de los elementos que pueden ayudar a que la economía mexicana tenga un crecimiento sostenido. Para ello, consideró importante la participación conjunta del sector público y las empresas privadas en proyectos productivos y de infraestructura.

También señaló que México busca aprovechar los cambios en el comercio internacional para fortalecer su posición como proveedor de bienes y componentes, especialmente para el mercado de Estados Unidos.

En cuanto al comportamiento de la economía, Amador destacó que durante el segundo trimestre de 2026 el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 1.5 por ciento respecto al trimestre anterior y de 1.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Además, mencionó que las estimaciones preliminares correspondientes a septiembre apuntaron a un crecimiento anual de 3.7 por ciento, indicador que, de acuerdo con su exposición, muestra un mayor dinamismo de la actividad económica.

Buscan fortalecer las inversiones en México

Como parte de la estrategia económica, el Gobierno federal impulsa el Plan México, que tiene entre sus objetivos elevar la inversión total hasta alcanzar el 28 por ciento del PIB para 2030.

Para avanzar hacia esta meta, se contemplan incentivos fiscales para empresas que destinen recursos a nuevos activos productivos, así como apoyos relacionados con la capacitación y la innovación.

Amador también destacó la importancia de desarrollar infraestructura para facilitar las actividades económicas. En este rubro, la participación privada puede complementar los recursos públicos destinados a proyectos que requieren inversiones de largo plazo.

Otro de los datos presentados fue el comportamiento de la inversión extranjera directa, que alcanzó 34 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026, el mayor monto registrado para un periodo similar, según las cifras expuestas por el funcionario.

Exportaciones, otro impulso para la economía

El secretario de Hacienda también resaltó el crecimiento de las exportaciones mexicanas, que aumentaron 30 por ciento entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los equipos electrónicos y de computación destacaron dentro de este comportamiento, debido a la demanda internacional de tecnología y al desarrollo de nuevas industrias.

Asimismo, indicó que una mayor proporción de los productos mexicanos cumple con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que facilita el acceso a los beneficios comerciales del acuerdo.

Finalmente, Amador sostuvo que el reto consiste en convertir las inversiones en mayor capacidad productiva, infraestructura y oportunidades económicas. La coordinación entre el Gobierno y las empresas será importante para impulsar nuevos proyectos y mantener el crecimiento de México a largo plazo.