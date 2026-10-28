Plan Marina cumple 60 años; suma seis décadas de auxilio ante desastres en México

Plan Marina conmemora 60 años

La Secretaría de Marina conmemoró el 60 aniversario del Plan Marina, un instrumento institucional destinado a auxiliar a la población civil ante desastres naturales y emergencias.

El Plan Marina fue formalizado en 1966 bajo el nombre de “Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos y Zonas de Desastre”, con el propósito de coordinar personal y recursos navales para la protección de las personas, sus bienes y su entorno en situaciones de emergencia.

Aunque sus antecedentes se remontan a las acciones de auxilio emprendidas por la Armada desde 1955, su institucionalización permitió establecer bases operativas para movilizar buques, aeronaves y vehículos terrestres.

A lo largo de su historia, el Plan Marina ha sido activado ante distintos fenómenos, entre ellos los huracanes Gilberto, en 1988; Paulina, en 1997; Ingrid y Manuel, en 2013, y Otis, en 2023, así como las inundaciones registradas en Tabasco y Veracruz en 1999 y en Tabasco en 2007.

También tuvo participación en los terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México y otras regiones del país, además emprendió acciones de apoyo durante la pandemia de Covid-19.

Su estructura se ha ampliado con el paso de los años, en 1970 se creó la primera Brigada de Rescate y, tras el sismo de 1985, la Marina se integró al Sistema Nacional de Protección Civil.

En 2020 se conformó el equipo USAR MARINA, especializado en búsqueda y rescate urbano, mientras que en 2021 se incorporaron al Plan Marina las operaciones de apoyo a la población civil.

Actualmente, las capacidades de respuesta incluyen buques logísticos, embarcaciones de búsqueda y rescate, helicópteros, aeronaves de transporte, cocinas móviles, plantas potabilizadoras, maquinaria pesada y vehículos todoterreno.

Plan Marina suma seis décadas de auxilio ante desastres en México

La institución también utiliza sistemas de comunicación satelital y aeronaves no tripuladas para obtener información de las zonas afectadas y apoyar las operaciones en lugares de difícil acceso.

Al conmemorar el aniversario, la Secretaría de Marina señaló que mantiene la preparación de su personal y el fortalecimiento de sus capacidades para responder ante emergencias, con el objetivo de proteger la vida de la población y contribuir a las labores de recuperación en las zonas afectadas.

“El Plan Marina constituye una herramienta de respuesta que integra capacidades humanas, operativas y tecnológicas para atender a la población ante situaciones de emergencia. A 60 años de su formalización, representa una evolución que responde a las necesidades de un país expuesto a diversos fenómenos naturales, fortaleciendo de manera continua sus capacidades de preparación, prevención, auxilio y recuperación”.