PAN acusa a Morena de impulsar a Taddei y concentrar poder en el INE

Senador del PAN, Mauricio Vila, Exgobernador de Yucatán PAN cuestiona la independencia del INE bajo la presidencia de Guadalupe Taddei

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Mauricio Vila Dosal, exgobernador de Yucatán, acusó a Morena de influir en la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y de promover modificaciones legales que, según su postura, concentraron decisiones en una sola persona.

El legislador sostuvo que el partido gobernante debe asumir la responsabilidad por la situación actual del organismo y contribuir a recuperar la confianza ciudadana.

Durante una entrevista, Vila cuestionó el proceso mediante el cual Taddei llegó al cargo y señaló que, a su juicio, Morena buscó asegurar que la persona seleccionada mediante la tómbola fuera afín a sus intereses. También mencionó que entre los aspirantes había familiares de integrantes del partido, aunque no presentó en sus declaraciones pruebas que acreditaran que el procedimiento estuviera controlado por Morena.

Vínculos de Taddei

El senador sostuvo que la presidencia de Taddei y los cambios a la legislación electoral deben analizarse en conjunto. Afirmó que las modificaciones ampliaron las atribuciones de la titular del INE y redujeron, desde su perspectiva, el peso de las decisiones colegiadas dentro de la institución.

“Yo creo que es momento de que el partido Morena se haga responsable de las decisiones que ha tomado, como la elección de Guadalupe Taddei como presidenta del INE, y por supuesto la reforma que hicieron, donde le dan superpoderes”, expresó.

Vila consideró que Morena no puede seguir atribuyendo al pasado los problemas que enfrenta el país, pues, afirmó, lleva ocho años gobernando. Por ello, pidió que el partido asuma las consecuencias de sus decisiones y promueva acuerdos para que el organismo electoral tenga una dirección independiente.

Pide perfiles independientes para el INE

El panista planteó que la renovación de los perfiles al frente del INE debe construirse mediante consensos entre las fuerzas políticas. Propuso que se considere a personas con trayectoria académica o profesional, sin vínculos partidistas, para fortalecer la credibilidad del instituto ante la ciudadanía.

A su juicio, la prioridad debe ser garantizar elecciones confiables y procesos cuyos resultados sean aceptados por los distintos actores políticos. Reconoció que las instituciones pueden enfrentar problemas, pero sostuvo que el INE había sido un referente de certeza electoral y que recuperar esa confianza representa uno de los principales retos actuales.

PAN pide investigar presuntas irregularidades

Sobre las posibles responsabilidades de Taddei, Vila afirmó que el PAN busca que las denuncias se investiguen con los mismos criterios que se aplican a personas vinculadas con otros partidos.

El senador señaló que su partido percibe diferencias en la velocidad con que avanzan determinadas investigaciones y pidió que las autoridades actúen sin privilegios ni distinciones partidistas.

“Pedimos piso parejo, pedimos que las investigaciones sean imparciales y caiga quien caiga del partido que sea”, manifestó.

Asimismo, confirmó que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se investiguen los hechos relacionados con Taddei. La existencia de la denuncia no implica, por sí misma, que las presuntas irregularidades estén acreditadas.