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La dependencia recomienda comparar precios, revisar las condiciones de las promociones y verificar los cargos adicionales antes de realizar una compra

Profeco alerta sobre publicidad engañosa ante la llegada de El Buen Fin

Por Fátima Chávez
Profeco alerta sobre publicidad engañosa ante la llegada de El Buen Fin

Ante la cercanía de la edición 16 de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las y los consumidores a revisar cuidadosamente la publicidad de productos y servicios, con el propósito de evitar posibles engaños y tomar decisiones de compra informadas.

La dependencia advirtió que, aunque la publicidad permite conocer las características y los precios de los productos disponibles en el mercado, algunos anuncios pueden exagerar sus beneficios, omitir información relevante o presentar condiciones poco claras, lo que podría inducir a las personas consumidoras a tomar decisiones equivocadas.

De acuerdo con la Profeco, la publicidad engañosa puede presentarse de distintas formas: falsa, cuando ofrece algo inexistente o imposible de cumplir; tendenciosa, cuando busca influir en la percepción del consumidor; parcial, al ocultar información importante; exagerada, al maximizar las características de un producto; artificiosa, cuando genera expectativas falsas, e inexacta, cuando no precisa los beneficios o servicios ofrecidos.

En este sentido, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que la información y publicidad relacionada con bienes, productos y servicios debe ser veraz, comprobable y clara, además de evitar mensajes que puedan inducir al error o la confusión.

Por ello, la procuraduría recomienda verificar el precio real de los productos antes de aprovechar una promoción, así como revisar las condiciones y restricciones para comprobar qué beneficios se ofrecen y si estos se respetan al momento de realizar el pago.

Otro aspecto que la Profeco pide considerar son las estrategias publicitarias que recurren a frases como “última oportunidad”, “solo por hoy” o “últimas piezas”, las cuales pueden generar una sensación de urgencia y presionar a las personas para comprar sin comparar precios o analizar si realmente necesitan el artículo.

Ante estas prácticas, la recomendación es evitar decisiones apresuradas, consultar distintas opciones y evaluar si la oferta representa un ahorro real antes de concretar la compra.

Finalmente, la dependencia señala la importancia de prestar atención a los cargos adicionales que pueden incrementar el costo final de un producto, como los gastos de envío, servicios u otros conceptos que se agregan durante el proceso de compra.

Para evitar sorpresas, las y los consumidores deben comprobar que el monto total esté desglosado y explicado con claridad desde el inicio, antes de proporcionar sus datos de pago o finalizar la transacción.

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