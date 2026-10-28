Paternidad política de Taddei detona choque en Senado; acusa oposición a Alfonso Durazo y AMLO

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fue responsabilizado por la oposición de ser el padre político de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei (Galo Cañas Rodríguez)

La conmemoración de la gesta heroica del Puerto de Guaymas en Sonora donde se defendió la soberanía nacional, detonó un fuerte “encontronazo” entre Morena y la oposición quien responsabilizó al gobernador de esa entidad, Alfonso Durazo y a ex presidente, Andrés Manuel López Obrador de ser los “padres políticos” de la Guadalupe Taddei, quien se vio obligada a renunciar a la presidencia del INE en medio de acusaciones de presuntos desvíos de recursos, y conflicto de interés entre otros señalamientos.

“Justo en Sonora se originó la crisis que hoy vive el INE porque (Alfonso) Durazo es quien impulsó a Taddei y la llevó hasta la presidencia del IN, una presidenta que hoy sale por la puerta trasera entre acusaciones muy severas, por lo cual no pueden venir aquí a querer lavarse las manos. Ustedes son los responsables de todo lo que provocó Taddei y la crisis que vive el INE”, acusó la senadora del PAN Verónica Rordríguez.

Sin embargo Morena a través de la senadora, Margarita Valdéz, buscó deslindarse de estos señalamientos y acusó al ex presidente del INE, Lorenzo Córdova de ser el verdadero padre político de Taddei.

“Jamás empezó el cochinero ahí. ¡Sabemos donde empezó el cochinero! Porque el nombramiento se lo dio el consejo general del INE que encabezaba Lorenzo Córdova…¡ ustedes lo hicieron porque el verdadero padre político de Taddei es Lorenzo Córdova!”, reviró la duranguense entre abucheos

El morenista, Gerardo Fernández Noroña buscó cerrar la pinza del deslinde de Morena sobre Taddei y trasladó esa responsabilidad al panista, Santiago Creel, quien era el presidente de la Cámara de Diputados cuando se eligió a Taddei como presidenta del INE.

“La insaculación (el sorteo) de Taddei la hizo (Santiago) Creel, quieren golpear al movimiento pero el cochinero es de ustedes, ahí están Lusi Carlos Ugalde que avaló el fraude del 2006, o el racista de Lorenzo Córdova”, intentó defender

De hecho, Fernández Noroña defendió a Taddei de los señalamientos que se le hacen y aseveró que “ha sido juzgada indebidamente” Ella—agregó—es una funcionaria de carrera.

La respuesta llegó de inmediato a través de la senadora del PAN, Ivideliza Reyes Hernández quien pidió transmitir un video donde el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador utilizó una de sus mañaneras, para defender el nombramiento de Taddei como presidenta del INE.

“Es una mujer honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo [Lorenzo Córdova], es una mujer íntegra”, aseveró entonces

“Solo quiero que quede claro quien es el padre político de Taddei…”, remachó la panista nayarita

La priista, Carolina Viggiano recordó que fue Taddei quien avaló esa mayoría ficticia a Morena que le dio la mayoría calificada en el Congreso cuando solo obtuvo el 57% de la votación y ostenta el 75 % de los legisladores.

“Morena ganó las elecciones del 2024 pero por el uso faccioso de los programas sociales, su alianza con el Crimen Organizado y el con el dinero del huachicol fiscal”, acusó la priista

El panista,. Mario Vázquez exigió a Morena responsabilizarse de sus decisiones y aseveró que México debe saber quien colocó a todos esos funcionarios en el INE “para robar”.

“Exigimos una investigación y saber los vínculos políticos…no podemos dar por sentado que habrá justicia”, demandó