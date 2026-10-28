Pensión ISSSTE noviembre 2026 ¿Cuándo cae el pago a los pensionados? (Pexels)

El año ya está terminado y con eso llegan las compras de la temporada navideña, junto con otros gastos propios de la temporada; sin embargo, también comienzan los pagos de aguinaldo y el último pago de los pensionados. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha anunciado que en fecha serán depositados estos pagos.

¿Cuándo cae el pago a los pensionados del ISSSTE?

Los depósitos de las pensiones del ISSSTE suelen realizarse a finales del mes previo al que corresponde y este año, para evitar problemas con los depósitos y que los jubilados puedan disfrutar de su dinero, el ISSSTE realizará el depósito correspondiente al mes de noviembre, a partir del jueves 29 de octubre de 2026.

A partir de ese día, las personas pensionadas podrán disponer de su dinero, por lo que podrán acudir a cualquier banco para retirar su efectivo. No obstante, es importante recordar que el lunes 2 de noviembre los bancos no ofrecerán servicio, aunque los cajeros permanecerán abiertos.

¿Cuándo se depositará el aguinaldo a los pensionados del ISSSTE?

El ISSSTE publica a principios del año el calendario de pagos para las pensiones, en el cual se establece que en el mes de noviembre hay un depósito doble, el cual corresponderá al pago de noviembre y diciembre, así como al aguinaldo.

Por lo que los pensionados del ISSSTE a partir del 29 de octubre recibirán tres depósitos diferentes, ya que el aguinaldo se dividirá en dos pagos. El calendario de depósitos será el siguiente:

Pago noviembre: 29 de octubre.

29 de octubre. Aguinaldo (primer pago): 1.ª quincena de noviembre.

(primer pago): 1.ª quincena de noviembre. Aguinaldo (segundo pago): 27 de noviembre.

¿Cuánto recibirán de aguinaldo?

Cada depósito de aguinaldo corresponderá a 20 días de pensión, es decir, para el 27 de diciembre las personas pensionadas habrán recibido lo equivalente a 40 días de pensión.

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria, y se otorga en las pensiones siempre y cuando se haya cumplido con las semanas mínimas cotizadas de acuerdo a la Ley del Seguro Social; también solo las reciben quienes se hayan registrado previo al 1 de julio de 1997.