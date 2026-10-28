Tlalnepantla ofrece más de 2 mil 300 vacantes en la Segunda Feria del Empleo 2026

La Segunda Feria del Empleo 2026 reunió a 152 empresas que ofrecieron más de 2 mil 300 vacantes para personas en busca de trabajo, en una jornada impulsada por el gobierno municipal para facilitar el acceso a oportunidades laborales y fortalecer la economía de las familias.

El encuentro fue inaugurado por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, con la participación de Nancy Gutiérrez Herrera, coordinadora de la Oficina Regional de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México.

Durante la feria, las personas asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las plazas disponibles, establecer contacto directo con representantes de empresas y explorar opciones para incorporarse al mercado laboral en distintos sectores productivos.

El gobierno municipal señaló que el objetivo de esta iniciativa es vincular el talento de la población con las necesidades del sector empresarial, mediante la colaboración entre autoridades y compañías para promover el empleo formal.

En su mensaje, Pérez Cruz destacó la relevancia de Tlalnepantla en la economía estatal y nacional, al señalar que el municipio aporta 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de México y 1.4 por ciento del PIB nacional.

El alcalde atribuyó esta participación económica a la actividad industrial, comercial y de servicios que caracteriza a la demarcación, y afirmó que el desarrollo productivo debe traducirse en oportunidades laborales y bienestar para la población.

“Esta Segunda Magna Feria del Empleo 2026 representa el compromiso de acercar oportunidades a la gente y de impulsar un desarrollo económico que se traduce en bienestar para las familias”, expresó.

Asimismo, llamó a las personas buscadoras de empleo a aprovechar la jornada y reconoció la participación del sector empresarial en las acciones destinadas a conectar las capacidades de la población con las demandas del mercado laboral.

Pérez Cruz también sostuvo que Tlalnepantla mantiene un papel estratégico en la productividad del Estado de México y afirmó que el municipio registra una de las tasas de desocupación más bajas del país y de la entidad.

La participación de la Secretaría del Trabajo estatal permitió sumar esfuerzos con el gobierno municipal y las empresas para acercar alternativas laborales a quienes buscan incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo.

Con esta segunda edición de la feria, la administración municipal busca fortalecer la vinculación entre empleadores y trabajadores, impulsar la actividad económica local y ampliar las oportunidades de empleo para las familias de Tlalnepantla.