Lemus y Sheinbaum anuncian acuerdo histórico para Jalisco; abren puente que conecta Vallarta y Nayarit

La visita del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a la conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México, dejó dos anuncios relevantes para el estado: un acuerdo histórico para atender el problema del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y la apertura a la circulación del Puente Amado Nervo, que conecta Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, entre Jalisco y Nayarit.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Conferencia del Pueblo con Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

El encuentro entre ambos gobiernos permitió presentar una estrategia de inversión conjunta para resolver problemas de infraestructura hídrica que se han prolongado durante décadas, así como avances en conectividad para la región costera. En el caso del agua, la bolsa anunciada se acerca a los 25 mil millones de pesos, mientras que el nuevo puente representa una inversión de 963 millones de pesos, incluidas las obras complementarias y los derechos de vía.

Lemus destacó que los proyectos son resultado del diálogo entre los gobiernos estatal y federal y sostuvo que la coordinación institucional permitirá atender necesidades prioritarias de la población.

“Hoy demostramos que el diálogo y el respeto son el camino, nunca la confrontación, y eso yo se lo quiero agradecer y reconocer en lo público y en lo privado, Presidenta”, expresó el mandatario jalisciense.

Añadió que el objetivo es dejar un legado para las siguientes generaciones mediante la solución de problemas estructurales de la entidad.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Conferencia del Pueblo con Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

Agua: inversión de casi 25 mil millones de pesos

El Plan Hídrico para el Área Metropolitana de Guadalajara contempla una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos, obtenida mediante ajustes y ahorros presupuestales. De acuerdo con el anuncio, el Gobierno de Jalisco aportará 10 mil 200 millones de pesos y la Federación, 14 mil 500 millones.

La estrategia busca mejorar tanto la calidad como la disponibilidad del agua que reciben los hogares de la metrópoli, mediante la modernización de plantas potabilizadoras, la construcción de nuevos acueductos y el saneamiento de infraestructura que actualmente representa riesgos de contaminación.

Uno de los proyectos prioritarios será la modernización integral de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, Guadalajara, que tiene alrededor de 70 años de antigüedad y abastece aproximadamente al 42 por ciento de los hogares del AMG.

La intervención se desarrollará en tres etapas durante dos años. La primera está prevista para concluir en seis meses y permitirá potabilizar 3 mil litros de agua por segundo, con el propósito de cesar la rotación del servicio de agua limpia en la metrópoli.

A la par, el Gobierno estatal trabaja en el saneamiento del canal y la presa Las Pintas, así como en la rehabilitación de los colectores Nororiente y Suroriente, que conducirán las aguas residuales hacia la planta de tratamiento de El Ahogado.

Como parte de las acciones de vigilancia, Lemus informó que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fueron detectadas 150 descargas irregulares en el canal Las Pintas. De ellas, se derivaron 80 clausuras y sanciones a los responsables.

Para 2027, el Gobierno federal prevé construir el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, además del acueducto Calderón-San Gaspar y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 3, en San Gaspar. Estas últimas obras se anunciaron con una inversión conjunta de 5 mil 200 millones de pesos.

Durante la presentación, Efraín Morales López, director general de Conagua, explicó que el nuevo acueducto Calderón-San Gaspar tendrá capacidad para conducir 3 mil 500 litros de agua por segundo. También señaló que la renovación de la infraestructura permitirá mejorar la calidad del agua durante los próximos 30 años e incrementar el suministro en mil 200 litros por segundo.

Otro de los anuncios fue la recuperación de la operación de la Planta Potabilizadora número 4, en Toluquilla, por orden judicial. Según informó Lemus, la instalación se encontraba bajo operación de una empresa particular desde 2012. También se tomó el control de pozos profundos vinculados con esa operación, luego de una denuncia por presunto fraude genérico.

El gobernador aseguró que las obras no implicarán privatizar el servicio, aumentar las tarifas del agua ni generar deuda. Además, propuso crear una comisión de seguimiento para supervisar la transparencia y el avance de los proyectos.

Por su parte, Sheinbaum señaló que la inversión se obtendrá mediante ahorros presupuestales y otros ajustes para destinar recursos fiscales durante 2027 y 2028 a la solución del problema hídrico de Jalisco.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Conferencia del Pueblo con Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

Puente Amado Nervo: conexión entre Jalisco y Nayarit

En el mismo marco de anuncios, se abrió a la circulación el Puente Amado Nervo, anteriormente conocido como Puente Federación, una obra de infraestructura que fortalecerá la conexión entre Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit.

La presentación se realizó mediante un enlace virtual encabezado por Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con la participación de Sheinbaum, Lemus y Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit.

La obra requirió una inversión de 963 millones de pesos, incluidos los trabajos complementarios y los derechos de vía. Tiene dos kilómetros de longitud, cuenta con tres carriles por sentido y una ciclovía, y beneficiará a alrededor de 480 mil habitantes de la región.

Uno de sus principales resultados será la reducción de los tiempos de traslado hasta en 40 minutos, una mejora relevante para una zona que mantiene una intensa movilidad entre ambos estados. El puente se construyó de manera paralela a la carretera federal 200, por la que circulan aproximadamente 73 mil vehículos diarios.

Además de mejorar la conectividad cotidiana, el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la movilidad en la costa. Lemus señaló que el Plan de Infraestructura de Conexión Puerto Vallarta-Bucerías articula obras estatales, municipales, federales y privadas, con una inversión global superior a los 2 mil millones de pesos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Conferencia del Pueblo con Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

El mandatario destacó que los trabajos incluyen mejoras para conectar con la nueva Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, así como obras complementarias en ambos lados de la frontera estatal.

La infraestructura vial, explicó, contempla seis carriles, ciclovía, banquetas y arbolado, con concreto hidráulico para dar continuidad a la conectividad de la región.

Otro dato destacado es que la construcción del Puente Amado Nervo generó 2 mil 790 empleos y concluyó cuatro meses antes del plazo contractual previsto.

Con ambos anuncios, los gobiernos federal y estatal pusieron sobre la mesa proyectos que atienden dos necesidades distintas, pero fundamentales para Jalisco: garantizar agua de mejor calidad y fortalecer la infraestructura que conecta a sus habitantes y visitantes.