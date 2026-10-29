¿Abren los bancos el 2 de noviembre? Información sobre el servicio de sucursales el Día de Muertos

La mayoría de bancos permanecerán cerrados el 2 de noviembre. De acuerdo al calendario de la CNBV, el 2 de noviembre es considerado día inhábil.

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos 2026, miles de usuarios de servicios financieros en México deberán anticipar sus operaciones bancarias, debido a que el próximo lunes 2 de noviembre las sucursales suspenderán su atención habitual al público, de acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Abren los bancos el lunes 2 de noviembre de 2026 por Día de Muertos?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece que el lunes 2 de noviembre de 2026 será día inhábil para las instituciones financieras del país, por lo que la mayoría de las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no ofrecerán atención presencial en ventanillas.

Esto significa que los usuarios de instituciones como BBVA, Banamex, Banorte, Santander y HSBC deberán anticipar los trámites que requieran atención de ejecutivos bancarios, como apertura de cuentas, aclaraciones presenciales o gestiones administrativas.

¿Qué bancos sí abrirán el 2 de noviembre y cuáles servicios estarán disponibles?

Aunque la mayoría de las sucursales suspenderán sus actividades, la Asociación de Bancos de México (ABM) señala que los establecimientos bancarios ubicados dentro de supermercados y almacenes comerciales pueden continuar ofreciendo atención en sus horarios habituales.

Entre las instituciones que cuentan con esquemas especiales de operación se encuentra Banco Azteca, que habitualmente brinda servicio los 365 días del año, incluidos fines de semana y días festivos. Sin embargo, los usuarios deberán consultar directamente la disponibilidad y los horarios de cada sucursal antes de acudir.

Entre los servicios que permanecerán disponibles se encuentran:

Cajeros automáticos: retiros de efectivo, consultas de saldo y otras operaciones habilitadas.

retiros de efectivo, consultas de saldo y otras operaciones habilitadas. Practicajas: depósitos y pagos, dependiendo de los servicios ofrecidos por cada institución.

depósitos y pagos, dependiendo de los servicios ofrecidos por cada institución. Aplicaciones bancarias: consultas de movimientos, transferencias y pagos desde dispositivos móviles.

consultas de movimientos, transferencias y pagos desde dispositivos móviles. Banca por internet: operaciones digitales disponibles mediante los portales oficiales.

operaciones digitales disponibles mediante los portales oficiales. Transferencias SPEI: envío y recepción de dinero entre cuentas bancarias mediante el sistema operado por el Banco de México.

envío y recepción de dinero entre cuentas bancarias mediante el sistema operado por el Banco de México. Pagos con tarjeta: compras en establecimientos mediante tarjetas de débito y crédito.

¿Qué otros días de noviembre de 2026 estarán cerrados los bancos?

Además del Día de Muertos, el calendario de la CNBV establece otro cierre de sucursales durante noviembre de 2026.

Se trata del lunes 16 de noviembre, fecha correspondiente al tercer lunes del mes, cuando se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución mexicana, celebrado oficialmente el 20 de noviembre.

Los próximos días inhábiles bancarios contemplados para el cierre de 2026 son:

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.

Día de Muertos. Lunes 16 de noviembre: conmemoración del Día de la Revolución mexicana.

conmemoración del Día de la Revolución mexicana. Sábado 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario.

Día del Empleado Bancario. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

A diferencia del Día de Muertos, el tercer lunes de noviembre sí está reconocido como descanso obligatorio por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.