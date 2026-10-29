¿Quién es Axel Cárdenas, hijo de ‘El Contador’? Perfil criminal del hombre detenido en Matamoros, Tamaulipas

Axel Cárdenas detenido. Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez fue capturado por segunda ocasión este 29 de octubre; autoridades lo relacionan con narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios. (Redes Sociales)

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, también identificado con el alias de “El Titán”, fue detenido este jueves 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, durante un operativo encabezado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional. Su captura estuvo seguida de bloqueos carreteros, vehículos incendiados y la suspensión de actividades escolares en la ciudad fronteriza.

El detenido es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, señalado como jefe de Los Ciclones, una de las facciones del Cártel del Golfo. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Axel ocupaba presuntamente el segundo puesto dentro de la estructura delictiva y estaba relacionado con distintas actividades criminales en la frontera entre México y Estados Unidos.

¿Quién es Axel Cárdenas, alias “El Titán”, detenido en Tamaulipas?

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez es un presunto integrante del Cártel del Golfo que ha sido identificado por las autoridades federales como uno de los principales operadores de la facción conocida como Los Ciclones, organización con presencia en municipios fronterizos de Tamaulipas.

Su nombre comenzó a figurar públicamente en investigaciones federales durante 2023, cuando fue detenido junto con su hermano Alan Alexis Cárdenas Rodríguez, también relacionado por las autoridades con actividades del Cártel del Golfo.

Según los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ambos hermanos habrían asumido funciones de mando dentro de la organización después de la detención de su padre en febrero de 2022.

Actualmente, las autoridades identifican a Axel como presunto segundo al mando de Los Ciclones. Sin embargo, no se han difundido documentos públicos que permitan determinar con exactitud desde cuándo habría ocupado esa posición.

¿Quién es “El Contador” y qué relación tiene Axel Cárdenas con el Cártel del Golfo?

José Alfredo Cárdenas Martínez, conocido como “El Contador”, ha sido identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los dirigentes del Cártel del Golfo, particularmente de la facción de Los Ciclones, que mantiene presencia en la región de Matamoros.

Además, es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, lo que vincula a Axel Alfredo con una familia que ha ocupado posiciones de influencia dentro de la organización criminal durante varias décadas.

El Contador fue detenido en febrero de 2022 en la Ciudad de México y enfrentó procedimientos judiciales relacionados con narcotráfico. En noviembre de 2024 obtuvo un cambio de medidas cautelares que le permitió continuar su proceso fuera de prisión, aunque posteriormente las autoridades mexicanas autorizaron su extradición a Estados Unidos.

La detención de su padre representó un cambio dentro de la estructura de Los Ciclones. De acuerdo con los informes de seguridad difundidos en 2023, Axel y su hermano Alan Alexis habrían asumido responsabilidades operativas relacionadas con el control territorial y distintas actividades ilícitas en Tamaulipas.

¿De qué delitos es acusado Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”?

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional y confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez está relacionado con diversas investigaciones por delitos de alto impacto.

Entre las actividades criminales que las autoridades le atribuyen se encuentran:

Narcotráfico: presunta participación en el traslado y comercialización de drogas entre México y Estados Unidos.

presunta participación en el traslado y comercialización de drogas entre México y Estados Unidos. Tráfico de personas: presuntos vínculos con redes dedicadas al traslado irregular de migrantes hacia territorio estadounidense.

presuntos vínculos con redes dedicadas al traslado irregular de migrantes hacia territorio estadounidense. Secuestro y extorsión: señalamientos por amenazas, privaciones ilegales de la libertad y cobro de cuotas a comerciantes y empresarios.

señalamientos por amenazas, privaciones ilegales de la libertad y cobro de cuotas a comerciantes y empresarios. Homicidios y agresiones armadas: investigaciones por hechos violentos registrados en Tamaulipas.

investigaciones por hechos violentos registrados en Tamaulipas. Tráfico de armas: presunta participación en el movimiento ilegal de armamento y municiones.

presunta participación en el movimiento ilegal de armamento y municiones. Robo de hidrocarburos: presuntos vínculos con actividades de extracción y comercialización ilegal de combustibles.

Entre los antecedentes más recientes destaca una agresión registrada el 17 de mayo de 2026 contra elementos del Servicio de Protección Federal, perteneciente a la SSPC, en la que murió un agente y otros resultaron heridos.

García Harfuch señaló públicamente a Axel como presunto responsable de este ataque. Sin embargo, las acusaciones forman parte de las investigaciones de las autoridades y no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.

¿Cómo fue detenido Axel Cárdenas en Matamoros y qué pasó después?

La segunda captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas del jueves 29 de octubre de 2026, según información del Registro Nacional de Detenciones, consultada por medios nacionales.

El operativo fue encabezado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, como resultado de trabajos de inteligencia militar. Durante la intervención también fue detenida otra persona y se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, presuntas drogas y un vehículo.

Tras la captura se registraron bloqueos en Matamoros, Río Bravo y distintos tramos carreteros de Tamaulipas, donde fueron utilizados camiones de carga, unidades de transporte público y vehículos particulares para obstruir la circulación.

La situación provocó la suspensión de clases del turno vespertino en Matamoros, afectaciones en los cruces fronterizos con Estados Unidos y una alerta de seguridad del Consulado estadounidense.