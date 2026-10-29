INE redistribuye temporalmente presidencias de comisiones tras nombramiento provisional Blanca Cruz

INE ajusta integración de sus comisiones tras cambio en la Presidencia

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ajustes temporales en la integración de sus comisiones permanentes y temporales, luego de que Blanca Yassahara Cruz García fuera designada como Consejera Presidenta provisional. La medida busca mantener en funcionamiento los órganos colegiados mientras la Cámara de Diputados realiza el nombramiento de quien ocupará la titularidad del Instituto.

Durante una sesión ordinaria, las consejerías avalaron la redistribución de las presidencias que anteriormente encabezaba Cruz García. Con estos cambios, Arturo Castillo Loza asumirá la presidencia de la Comisión de Organización Electoral, mientras que Norma De La Cruz Magaña quedará al frente de la Comisión del Registro Federal de Electores.

Ajustes en las comisiones

La reorganización también contempla la incorporación de otras consejerías a distintos órganos de trabajo. Carla Humphrey Jordan se integrará a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mientras que Rita Bell López Vences formará parte de la Comisión de Fiscalización.

Por otra parte, la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero continuará con sus actividades, aunque tendrá una consejería menos respecto a su integración original.

El INE señaló que estos movimientos permitirán preservar la operación de las comisiones responsables de diversas tareas institucionales, entre ellas las relacionadas con la preparación del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Vigencia de los cambios

Los ajustes entraron en vigor desde el momento de su aprobación y se mantendrán hasta que la Cámara de Diputados designe a la nueva persona titular de la Presidencia del INE y esta asuma sus funciones.

Una vez que ocurra ese nombramiento, las comisiones recuperarán la integración que el Consejo General había aprobado originalmente mediante el Acuerdo INE/CG553/2026.

Informes institucionales

En otro punto de la sesión, el pleno dio por recibidos diversos informes sobre las actividades y el cumplimiento de las responsabilidades del Instituto.

Entre ellos se encuentra el documento relativo al seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo General, así como el Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva.

También se recibieron los reportes de la Secretaría Ejecutiva relacionados con el cumplimiento de los artículos 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Asimismo, se presentó el informe de la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades de invitación, atención e información dirigidas a visitantes extranjeros durante el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales 2026-2027.