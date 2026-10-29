Expresidentes, líderes políticos y empresarios despiden a Cuauhtémoc Cárdenas y reconocen su legado

Funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

Líderes de la clase política de los distintos partidos políticos, dirigentes empresariales y ciudadanos asistieron al Panteón Francés para despedir al ingeniero, el hombre del que reconocieron su legado como quien marcó la ruta hacia la apertura democrática y de la consolidación de la izquierda en México al ser el líder histórico que impulsó la lucha incansable hacia una transición y de la defensa de la soberanía nacional.

Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció el miércoles a los 92 años, fue gobernador de Michoacán, tres veces candidato a la Presidencia de la República y el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

El funeral privado al que no tuvo acceso la ciudadanía que quiso dar el último adiós al Ingeniero Cárdenas asistieron líderes políticos, empresarios y dirigentes de organizaciones nacionales e internacionales reconocieron la trayectoria del exgobernador de Michoacán y el respeto que se ganó como líder de la izquierda en México.

Este jueves desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como a sus familiares, amigos y seres queridos. La mandataria le recordó por ser uno de los impulsores de la 4T. En marzo de 2026, la jefa del Ejecutivo le encomendó presidir la nueva Comisión Consultiva del Petróleo, relacionada con Petróleos Mexicanos.

Entre los expresidentes que enviaron sus condolencias figuran el panista Vicente Fox, quien manifestó su respeto por sus convicciones y envió sus condolencias a sus seres queridos.

El también exmandatario del blanquiazul, Felipe Calderón, en su cuenta de la red social X publicó que: “Lamento mucho el fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los precursores de la transición democrática mexicana, hoy en curso de reversión”.

El priista Enrique Peña Nieto, expresó sus condolencias a la familia del expresidenciable y fundador del PRD y destacó: “Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país.

El morenista y exmandatario Andrés Manuel López Obrador señaló que “sin él (Cuauhtémoc Cárdenas), otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.

Funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

Empresarios reconocen su trayectoria

Desde el sector empresarial también llegaron mensajes de condolencias por su fallecimiento. La American Society of México, a través de su presidente Larry Rubin, destacó la importancia de la trayectoria del ingeniero en la vida pública y democrática del país.

Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezado por su director general Juan Carlos Carpio Fragoso, reconoció su compromiso con la nación y su defensa histórica de la soberanía energética.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recordó al ingeniero como un importante luchador social, cuya trayectoria estuvo vinculada con acontecimientos relevantes de la vida política y democrática nacional.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), a través de su presidente Alejandro Malagón Barragán, también lamentó su fallecimiento y destacó su amplia trayectoria política y su compromiso con la democracia. El organismo expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos.

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), junto con su sección de Jóvenes Industriales, emitió un mensaje para expresar sus condolencias tras la muerte del político michoacano.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó a los pronunciamientos y recordó a Cárdenas como una figura destacada de la vida política nacional y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). También reconoció la huella que dejó su trayectoria en la construcción democrática de México.