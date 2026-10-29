Cada vez más lejos posibilidad de alianza total con Morena rumbo al 2027: Reginaldo Sandoval

Reginaldo Sandoval, líder del PT en la Cámara de Diputados

Cada vez se aleja más la posibilidad de una alianza total del PT con Morena rumbo a las elecciones del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi mil 2º mil cargos de elección popular.

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval confirmó que se perfila una alianza parcial solo en algunos estados , municipios y distritos pues no se han logrado concretar acuerdos pese a que se mantienen las negociaciones.

“Se vislumbra la posibilidad de que vayamos en coalición parcial. Empieza a alejarse la posibilidad de que vayamos en coalición total, pero todavía está en el debate, en la discusión. Están presentadas las propuestas de todos los que queremos ir en esta coalición y se ha avanzado también en las propuestas de algunos estados”, aseveró

De los estados que está confirmada la alianza con Morena y PVEM mencionó a Colima, Querétaro, Baja California Sur y Aguascalientes.

No obstante hay varios estados donde no hay acuerdos y se perfila que el PT contienda solo como Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y San Luis Potosí.

Sandoval explicó que en Michoacán siguen en la postura de que se repita la encuesta interna a finales de noviembre entre el coordinador morenista, Carlos Torres Piña y el senador con licencia, ahora coordinador estatal de afiliación del PT en esa entidad para elegir a quien representará a la alianza.

Sin embargo, la dirigencia nacional de Morena ha insistido en que no habrá cambios en los nombramientos de las y los 17 coordinadores estatales que nombraron a partir de las encuestas que realizaron.

San Luis Potosí es la entidad más complicada para la alianza y donde se perfila que tanto Morena, como PT y PVEM contiendan de manera separada de cara a los comicios del próximo año donde se renovará esa gubernatura.

Y es que el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, denunció públicamente una presunta persecución política contra Gerardo Sánchez Zumaya, empresario y aspirante del PT a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, quien tuvo que salir del estado luego de que le congelaron las cuentas bancarias y para evitar una eventual detención.

Anaya acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Sánchez Zumaya y de su familia de manera arbitraria para forzarlo a declinar sus aspiraciones electorales en la entidad federativa gobernada por Ricardo Gallardo Cardona.

El líder partidista confirmó que el exaspirante tuvo que salir de México debido a esta situación.

Paralelamente, existen señalamientos que vinculan a Sánchez Zumaya con una presunta red de lavado de dinero, facturación mediante empresas fachada y transacciones irregulares relacionadas con contratos millonarios en Pemex entre 2021 y 2024