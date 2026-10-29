México incauta más de 50 mil armas y 2.9 millones de cartuchos en acciones contra el tráfico ilegal

Ronald Johnson Embajador de Estados Unidos

México ha incautado más de 50 mil armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos como parte de las acciones contra el tráfico ilícito de armamento, informó el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, quien destacó los resultados de la cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones.

Al presentar un balance de los avances en seguridad, migración y protección fronteriza, el diplomático señaló que, mediante el intercambio de información de inteligencia y la coordinación entre autoridades, también se ha detenido a más de 10 mil personas relacionadas con el tráfico de armas.

Johnson afirmó que, bajo la administración del presidente Donald Trump, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes y ha permitido emprender acciones contra los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales.

El embajador destacó que el combate al tráfico de armamento forma parte de una estrategia más amplia para debilitar las capacidades operativas de estos grupos, junto con el aseguramiento de drogas, el desmantelamiento de laboratorios y la interrupción de sus fuentes de financiamiento.

En materia de narcóticos, señaló que México ha incautado más de 500 toneladas métricas de drogas ilícitas, incluidas más de 9.5 millones de pastillas de fentanilo, con apoyo de información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos.

Asimismo, en coordinación con la Guardia Costera y la Armada estadounidense, las autoridades mexicanas han asegurado alrededor de 90 toneladas métricas de cocaína en el mar. De acuerdo con Johnson, el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos ha disminuido más de 95%.

El diplomático también informó que las autoridades estadounidenses han entregado a México a más de 360 personas buscadas por delitos graves, mientras que el gobierno mexicano ha realizado 96 extradiciones y 92 traslados de personas vinculadas con delitos violentos a custodia de Estados Unidos.

Johnson sostuvo que estas acciones buscan reducir el flujo de drogas y armas, así como debilitar las redes criminales que operan en ambos países. Añadió que la cooperación también ha contribuido a disminuir las muertes por sobredosis en Estados Unidos, que, según sus cifras, han bajado 40% respecto al punto más crítico de la crisis.