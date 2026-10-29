Alimentación para el Bienestar Edomex 2026: registro y requisitos para recibir despensas

Alimentación para el Bienestar Edomex 2026. El programa del Gobierno del Estado de México entrega canastas alimentarias gratuitas a mujeres de entre 50 y 64 años que se encuentran en situación de pobreza o carencia alimentaria. Imagen generada con IA. (Gemini)

El Gobierno del Estado de México mantiene en operación el programa Alimentación para el Bienestar 2026, una iniciativa dirigida principalmente a mujeres de entre 50 y 64 años que enfrentan condiciones de pobreza o dificultades para acceder a una alimentación nutritiva y de calidad. El apoyo consiste en la entrega gratuita de despensas con productos básicos, además de servicios de atención y orientación.

¿Quiénes pueden registrarse a Alimentación para el Bienestar Edomex 2026?

La Secretaría de Bienestar del Estado de México establece que el programa está dirigido principalmente a mujeres que cumplan con determinadas condiciones de edad, residencia y vulnerabilidad económica.

Los criterios de selección son los siguientes:

Ser mujer mexicana por nacimiento o naturalización.

Tener entre 50 y 64 años de edad.

Residir en alguno de los 125 municipios del Estado de México.

Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema.

Presentar carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

Además, las reglas de operación establecen criterios de prioridad para mujeres indígenas, afromexicanas, integrantes de la comunidad LGBTQI+, residentes de localidades con alta marginación, personas con enfermedades crónicas o discapacidad permanente y cuidadoras de personas con discapacidad.

También pueden recibir atención prioritaria las mujeres que hayan sufrido violencia, sean víctimas de algún delito o se encuentren en condición de repatriadas. En determinados casos, las solicitantes deberán presentar documentos que acrediten su situación.

¿Qué documentos necesitas para recibir las despensas de Alimentación para el Bienestar?

De acuerdo con las reglas de operación vigentes para 2026, las mujeres que deseen incorporarse al programa deberán presentar cinco documentos en original y copia para su revisión durante la etapa correspondiente.

Los requisitos documentales son:

Acta de nacimiento: para acreditar la identidad y fecha de nacimiento.

para acreditar la identidad y fecha de nacimiento. Identificación oficial vigente: preferentemente credencial para votar del INE; también se acepta pasaporte vigente u otro documento oficial que permita acreditar la identidad.

preferentemente credencial para votar del INE; también se acepta pasaporte vigente u otro documento oficial que permita acreditar la identidad. CURP: Clave Única de Registro de Población impresa o CURP biométrica.

Clave Única de Registro de Población impresa o CURP biométrica. Comprobante de domicilio: con antigüedad máxima de seis meses. También se puede presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local competente.

con antigüedad máxima de seis meses. También se puede presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local competente. Formato Único de Bienestar (FUB): debidamente llenado con los datos solicitados.

Las personas que realicen el prerregistro también deberán conservar su folio y presentar los formatos adicionales que establezca la convocatoria correspondiente.

La documentación se entrega en los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar mexiquense, una vez que la solicitante haya completado la etapa digital y recibido las indicaciones para continuar el trámite.

¿Cómo hacer el registro a Alimentación para el Bienestar Edomex 2026 y cuándo abre nuevamente?

El registro de nuevo ingreso para Alimentación para el Bienestar 2026 comenzó el 25 de marzo y terminó el 10 de abril, por lo que actualmente no se encuentra habilitado un nuevo periodo de inscripción, de acuerdo con los reportes disponibles hasta el 29 de octubre.

Durante la convocatoria de este año, el procedimiento se desarrolló mediante las siguientes etapas:

Prerregistro en línea: las solicitantes ingresaron al portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México para capturar su CURP y llenar el formulario de inscripción, del 25 de marzo al 10 de abril. Publicación de folios: del 20 de abril al 8 de mayo se dieron a conocer los folios seleccionados para continuar con el procedimiento. Entrega de documentos: durante ese mismo periodo, las aspirantes seleccionadas acudieron a los módulos correspondientes con su documentación. Publicación de resultados: del 18 al 22 de mayo, las autoridades informaron qué solicitudes fueron aceptadas para incorporarse al padrón de beneficiarias.

Las despensas están integradas por productos básicos destinados a mejorar la alimentación de las beneficiarias y sus familias. Entre los artículos que se han incluido en las canastas se encuentran: