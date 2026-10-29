IMSS: mayor consciencia sobre cáncer de mama, ha habido casos en mujeres de 19 y 20 años

IMSS cáncer de mama La doctora Zarela Chinolla Arellano, directora de la UMAE del Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 del CMN La Raza , enfatizó que el cáncer de mama afecta a mujeres mayores de 40 años, pero se han detectado casos en mujeres jóvenes de entre 19 y 20 años y en hombres

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza ha atendido, en lo que va del año, a 61 mil 795 pacientes en lo que va del presente año y ha realizado 700 consultas diarias, de las cuales alrededor del 40% están relacionadas con el cáncer de mama.

En este sentido, la doctora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, directora de dicha UMAE, enfatizó que, pese a que este padecimiento se presenta principalmente en mujeres mayores de 40 años, se han detectado casos en mujeres jóvenes de entre 19 y 20 años, sobre todo cuando existen antecedentes familiares directos.

Ante ello, subrayó, la UMAE a su cargo se dio a la tarea de realizar una jornada de sensibilización entre la población respecto de la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, así como dar a conocer los tratamientos especializados que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La especialista enfatizó que esta neoplasia maligna puede clasificarse según su localización, extensión y características biológicas, al tiempo que alertó que la ausencia de dolor no descarta la enfermedad.

conciencia del cáncer de mama La UMAE del Hospital de Gineco Obstetricia No. 3, del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza realizó una jornada de concientización sobre el cáncer de mama

AUTOEXPLORACIÓN Y REVISIONES MÉDICAS

Ante ello, se debe mantener la autoexploración como una práctica de reconocimiento y acudir a revisiones médicas y a realizarse la mastografía y el ultrasonido que permiten identificar alteraciones. La primera puede detectar de forma milimétrica y antes de que uno mismo lo perciba.

En cuanto a tratamientos, indicó que la UMAE dispone de procedimientos quirúrgicos conservadores, mastectomías y quimioterapia, además de gestionar el acceso a radioterapia cuando las pacientes lo requieren.

La terapia, aclaró, depende de las características de cada diagnóstico, posteriormente se da un seguimiento a largo plazo, casi todas requieren de un seguimiento de por lo menos cinco años, y es cuando se puede dar de alta.

La especialista resaltó que este hospital realiza aproximadamente 1,600 cirugías anuales relacionadas con cáncer de mama y cuenta con tecnología de diagnóstico como el mastógrafo con esterotaxia, que utiliza imágenes mamográficas tridimensionales, así como clínicas especializadas de Catéteres, Heridas y Estomas.

Asimismo, subrayó que la atención contempla un enfoque multidisciplinario, con especialistas en oncología, psicología, psiquiatría, nutrición, uroginecología, clínica del dolor, cuidados paliativos y trabajo social, entre otras áreas, para atender las necesidades médicas y emocionales de las pacientes.

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES

Chinolla Arellano recordó que además de la edad y antecedentes familiares, hay factores de riesgo modificables, como: obesidad, hipertensión, diabetes, el uso de tratamientos hormonales sin supervisión médica.

También mencionó que, aunque es menos frecuente, el cáncer de mama también puede presentarse en hombres, de ahí la importancia de acudir a revisión si detecten alguna situación diferente en pectorales o glándulas mamarias, que aunque sean pequeñas es importante que las revisen.

Asimismo, enfatizó que el cáncer es curable si se detecta a tiempo, a cualquiera le puede dar y el hecho de tenerlo no debe ser motivo de miedo o vergüenza, es simplemente algo que puede llegar a pasar y aquí estamos para apoyarlos. Tócate para que no te toque”, exhortó.