IMSS: mayor consciencia sobre cáncer de mama, ha habido casos en mujeres de 19 y 20 años

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza ha atendido, en lo que va del año, a 61 mil 795 pacientes en lo que va del presente año y ha realizado 700 consultas diarias, de las cuales alrededor del 40% están relacionadas con el cáncer de mama.
En este sentido, la doctora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, directora de dicha UMAE, enfatizó que, pese a que este padecimiento se presenta principalmente en mujeres mayores de 40 años, se han detectado casos en mujeres jóvenes de entre 19 y 20 años, sobre todo cuando existen antecedentes familiares directos.
Ante ello, subrayó, la UMAE a su cargo se dio a la tarea de realizar una jornada de sensibilización entre la población respecto de la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, así como dar a conocer los tratamientos especializados que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La especialista enfatizó que esta neoplasia maligna puede clasificarse según su localización, extensión y características biológicas, al tiempo que alertó que la ausencia de dolor no descarta la enfermedad.
AUTOEXPLORACIÓN Y REVISIONES MÉDICAS
Ante ello, se debe mantener la autoexploración como una práctica de reconocimiento y acudir a revisiones médicas y a realizarse la mastografía y el ultrasonido que permiten identificar alteraciones. La primera puede detectar de forma milimétrica y antes de que uno mismo lo perciba.
En cuanto a tratamientos, indicó que la UMAE dispone de procedimientos quirúrgicos conservadores, mastectomías y quimioterapia, además de gestionar el acceso a radioterapia cuando las pacientes lo requieren.
La terapia, aclaró, depende de las características de cada diagnóstico, posteriormente se da un seguimiento a largo plazo, casi todas requieren de un seguimiento de por lo menos cinco años, y es cuando se puede dar de alta.
La especialista resaltó que este hospital realiza aproximadamente 1,600 cirugías anuales relacionadas con cáncer de mama y cuenta con tecnología de diagnóstico como el mastógrafo con esterotaxia, que utiliza imágenes mamográficas tridimensionales, así como clínicas especializadas de Catéteres, Heridas y Estomas.
Asimismo, subrayó que la atención contempla un enfoque multidisciplinario, con especialistas en oncología, psicología, psiquiatría, nutrición, uroginecología, clínica del dolor, cuidados paliativos y trabajo social, entre otras áreas, para atender las necesidades médicas y emocionales de las pacientes.
FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES
Chinolla Arellano recordó que además de la edad y antecedentes familiares, hay factores de riesgo modificables, como: obesidad, hipertensión, diabetes, el uso de tratamientos hormonales sin supervisión médica.
También mencionó que, aunque es menos frecuente, el cáncer de mama también puede presentarse en hombres, de ahí la importancia de acudir a revisión si detecten alguna situación diferente en pectorales o glándulas mamarias, que aunque sean pequeñas es importante que las revisen.
Asimismo, enfatizó que el cáncer es curable si se detecta a tiempo, a cualquiera le puede dar y el hecho de tenerlo no debe ser motivo de miedo o vergüenza, es simplemente algo que puede llegar a pasar y aquí estamos para apoyarlos. Tócate para que no te toque”, exhortó.