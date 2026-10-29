Lorena de la Garza “El Instituto Electoral de NL está en riesgo presupuestal de cara a la elección del 2027”

Lorena de la Garza

Lorena de la Garza es la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León y una de las figuras que más suenan para competir por la alcaldía de Monterrey en el 2027. Como legisladora ha estado en una posición privilegiada para analizar los movimientos financieros de Samuel García al frente del gobierno de la entidad, incluyendo las deudas asumidas que cada día preocupan más a diferentes analistas.

Pero, en entrevista con Crónica, la diputada de la alianza PRI-PAN llama la atención sobre otro punto en el mismo sector: el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) fue dejado sin dinero de cara a la elección del próximo año y tiene que tocar la puerta del gobierno estatal mes con mes para operar. “Desgraciadamente de cinco años que tiene este gobierno, cuatro no ha tenido un presupuesto aprobado por el Congreso”, señala De la Garza respecto a los vetos de Samuel García al presupuesto aprobado por el Congreso y el espejeo del presupuesto del año anterior (un recurso que da la ley local ante el desacuerdo Legislativo-Ejecutivo), pero que para el IEEPCNL no le funciona, porque el 2027 es año electoral.

“El gobierno sostiene que tiene finanzas sanas, sin embargo, nosotros hacemos también análisis y sabemos que el hecho de que ellos tengan una calificación en positivo para solicitar créditos no quiere decir que tengan con qué pagar, porque han comprometido los ingresos de Nuevo León para los próximos años a través de la deuda a largo plazo”, enfatiza De la Garza.

¿Y en el caso del Instituto Estatal Electoral?

Recibimos en la primera mesa de trabajo a los órganos autónomos de Nuevo León y hubo muchas sorpresas, entre ellas la de la presidenta del Instituto Estatal Electoral, quien nos dice que, hoy por hoy, el instituto no tiene dinero para operar la elección del 2027.

Ellos hicieron una solicitud de presupuesto desde el 2026 y al no haber un presupuesto publicado por el gobernador, porque lo vetó, entró en vigor la reconducción presupuestal. ¿Qué quiere decir eso? Que entró en vigor el último presupuesto aprobado, el cual fue el del año 2025 que no era año electoral.

Para empezar (en la elección) se tienen que habilitar 51 comisiones municipales electorales.

El Instituto no tiene el dinero para empezar a operar las elecciones en todos los municipios. Esto es gravísimo.

¿Qué les dijo la consejera presidenta del Instituto?

Ella le pidió, como emergencia, una suficiencia presupuestal a la tesorería del Estado por 120 millones de pesos para poder activar estos órganos en municipios, para poder contratar al personal. De los 120 millones de pesos que necesitaba sí o sí, le depositaron únicamente 6 millones y aparte divididos en dos administraciones.

Eso le merma al instituto su capacidad operativa y en el mismo estrago económico está el Tribunal Estatal Electoral.

¿Qué ve detrás de esta situación?

Que el Ejecutivo está buscando todas las formas posibles de poder tener sus manos en la operación del Instituto Electoral y por supuesto que estamos pensando mal de esto, porque él lo que está provocando es que cada quincena la Presidenta del Instituto tenga que estar tocando la puerta de la tesorería para poder tener recursos para seguir operando.

Eso merma la autonomía del órgano, merma la independencia y la imparcialidad con la que tendría que estar ejecutando el proceso electoral y no queremos pensar que ésta sea una forma nueva del gobernador Samuel García de quererse meter en la elección.

¿Qué puede pasar?

Lo más grave que pasaría si sigue el Instituto operando sin dinero, es que el INE tendría que llegar a Nuevo León y atraer la elección de Nuevo León y eso sería peligrosísimo.

No es un secreto para nadie la lista de problemas en las que está metido el Instituto Nacional Electoral como para que, aparte, tenga que agarrar una elección estatal, absorberla, organizarla, llevarla a cabo y ver ese proceso electoral.

Eso sentaría un precedente peligrosísimo.

¿Estamos en tiempo de revertir esta situación?

Así es. Para eso tiene los recursos el Estado de Nuevo León, la Tesorería del Estado. Están operando el presupuesto más alto de la historia, en agua y drenaje nos están cobrando los recibos más caros que nunca, pidió un crédito con los ingresos de la red estatal de autopistas, o sea: dinero tienen suficiente en Nuevo León.

Candidatura

Lorena de la Garza es una de las figuras más relevantes de la alianza PRI y PAN, a tal grado que se perfila a la candidatura de Monterrey, vital en la causa de estos partidos para el 2027. Señala que está interesada, pero que en este momento su atención se centra en el tema presupuestal, donde su estado vive situaciones que no se presentan en ningún otro punto del país.

“Estoy concentrada en defender el Estado de Derecho desde el Congreso, en defender el respeto de las leyes, en hacer un presupuesto justo, equitativo y equilibrado”

¿Tú estás más dispuesta a entrarle a ese reto muy difícil que es una eventual candidatura en Monterrey?

Lo venimos trabajando y construyendo. El proceso para esta Diputación también lo fue, fuimos una candidatura muy perseguida, muy atacada, muy vulnerada de nuestros derechos.

Sobre Samuel García es clara: “Es el único gobernador del país que camina con un amparo bajo el brazo. Esto lo tiene que ver todo el país, lo tiene que observar y ojalá que podamos contar también con el apoyo de la opinión pública nacional en la defensa de la autonomía de nuestro órgano electoral, porque lo peor que nos puede pasar es tener un órgano cooptado que no pueda organizar las elecciones en libertad .