Auditoría Superior de la Federación detecta más de 9 mil mdp por aclarar en los tres órdenes de gobierno

Audittoría Superior de la Federación Audittoría Superior de la Federación (La Crónica de Hoy)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno, como parte de la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, informó su titular, Aureliano Hernández, ante la Cámara de Diputados.

Durante la presentación, el auditor destacó que, en los primeros seis meses de su gestión, la institución presentó 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Asimismo, llamó a los funcionarios públicos de todos los niveles a verificar que sus proveedores y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social desde el inicio y durante la vigencia de los contratos.

“No hacerlo implica un posible daño a las arcas del estado”, advirtió.

Investigan operaciones de grupos empresariales

Hernández informó que la Auditoría identificó dos grupos empresariales que acumularon operaciones por 8,870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.

De ese monto, 3,790 millones de pesos correspondieron a operaciones con Organismos Públicos Locales.

“Identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, señaló.

El funcionario indicó que las investigaciones buscan esclarecer las relaciones entre las empresas y los servidores públicos involucrados.

Indagan casos del INE y la UNAM

En otro tema, el titular de la ASF informó que se inició una investigación de oficio relacionada con el Instituto Nacional Electoral (INE), que involucra a su expresidenta, Guadalupe Taddei.

Las indagatorias comprenden a Organismos Públicos Locales, empresas, proveedores y personas servidoras públicas.

Respecto a las presuntas irregularidades relacionadas con la plataforma utilizada para el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hernández señaló que se está procediendo contra las autoridades universitarias y los particulares responsables.

Además, destacó que, por primera vez, la ASF logró el aseguramiento precautorio de repositorios de información y servicios informáticos