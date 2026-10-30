México defenderá soberanía y derecho internacional ante tensiones globales en reunión del G20

El canciller Roberto Velasco Álvarez planteó cinco prioridades para enfrentar los conflictos internacionales, entre ellas fortalecer la diplomacia, garantizar la ayuda humanitaria y proteger las cadenas de suministro.

México defenderá la igualdad soberana de las naciones, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos ante las tensiones que se viven en diferentes regiones del mundo, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Veinte (G20), realizada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Durante su participación en la primera sesión de trabajo, titulada “Tensiones Geopolíticas”, el funcionario señaló que los conflictos internacionales no solamente afectan a los países donde ocurren, sino que también tienen consecuencias en la economía mundial, el comercio y el costo de vida de las familias.

Explicó que las tensiones entre naciones pueden provocar problemas en el suministro de productos, aumentar los precios y afectar principalmente a las personas que cuentan con menos recursos económicos.

Ante este panorama, Velasco sostuvo que la postura de México debe basarse en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, así como en los principios establecidos en la Constitución mexicana para conducir las relaciones internacionales. Entre estos principios mencionó la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la cooperación internacional para el desarrollo.

El canciller también presentó cinco prioridades estratégicas que México considera necesarias para enfrentar los desafíos globales.

La primera consiste en fortalecer la diplomacia y el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resolver los conflictos mediante el diálogo y evitar que las diferencias entre países terminen en enfrentamientos.

La segunda plantea garantizar que la ayuda humanitaria llegue a las personas que la necesitan, especialmente en las regiones afectadas por guerras y emergencias. Como tercera prioridad, propuso reforzar la cooperación internacional para proteger las cadenas de suministro, diversificar las rutas comerciales y garantizar la disponibilidad de productos esenciales.

En este punto, destacó la importancia del Plan México, estrategia que busca fortalecer la producción nacional y vincularla con la integración económica internacional. La cuarta propuesta consiste en atender las causas que generan inestabilidad y desplazamiento de personas, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades.

Finalmente, señaló la necesidad de garantizar recursos suficientes y constantes para financiar la asistencia humanitaria, con especial atención a niñas, niños, mujeres y grupos vulnerables. Durante su intervención, Roberto Velasco hizo un llamado a los integrantes del G20 para colocar el diálogo, la diplomacia y el respeto al derecho internacional humanitario en el centro de sus decisiones.

Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de trabajar con otras naciones para alcanzar una paz duradera, fortalecer la economía mundial y promover una prosperidad compartida.

La reunión de ministros de Relaciones Exteriores se realiza los días 30 y 31 de octubre, bajo la presidencia de Estados Unidos y con la participación de representantes de las principales economías del mundo.

El encuentro es encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y también busca preparar los trabajos de la próxima Cumbre de Líderes del G20, programada para diciembre en Miami, Florida. Como parte de su agenda, el secretario mexicano sostendrá reuniones bilaterales con representantes de otros países para abordar temas de interés común y fortalecer la cooperación internacional.

México busca mantener una política exterior basada en el respeto entre las naciones, la defensa de su soberanía y la búsqueda de soluciones pacíficas frente a los problemas internacionales.