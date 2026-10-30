Deuda pública en México crece 4.5% real hasta septiembre de 2026

Deuda pública

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio cuenta de un aumento del 4.5% real interanual de la deuda pública al cierre del mes de septiembre de 2026. De acuerdo con la dependencia, el incremento representa el 52.6 % del producto interno bruto (PIB); al tiempo, los ingresos públicos cayeron un 2.8 por ciento.

Adicionalmente, se advirtió que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda, alcanzó los 19.55 billones de pesos, es decir, 1.05 billones de dólares, esto según el informe de finanzas públicas del tercer trimestre. La secretaría adujo que aunque su proporción respecto del PIB se mantuvo en el mismo nivel que al cierre de 2025, el monto aumentó un 5.3 % nominal desde diciembre pasado.

Sobre la deuda, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que está contratada principalmente en pesos, a largo plazo y con tasas de interés fijas, a fin de reducir la exposición a movimientos cambiarios y necesidades de refinanciamiento; “No solo importa el monto de la deuda, sino en qué moneda, a qué plazo y en qué condiciones está contratada”, afirmó.

El funcionario amplió que aunque la deuda aumentó, el gasto para cubrir sus intereses y otros costos financieros cayeron un 3.7 % real entre enero y septiembre, hasta 958 mil 999.7 millones de pesos, unos 51 mil 559 millones de dólares. Esta última caída fue atribuida por la SHCP al fortalecimiento del peso, las condiciones de las tasas de interés y las operaciones para sustituir deuda por otra con mejores condiciones.

Por otro lado, los ingresos públicos bajaron un 2,8 % real, hasta 6,3 billones de pesos (338 mil 949 millones de dólares). Además, los ingresos petroleros retrocedieron un 21.5 %, principalmente por la elevada base de comparación derivada de una aportación extraordinaria del Gobierno a Pemex en 2025; Amador sostuvo que sin esa operación, habrían crecido un 8.1 por ciento.

En otro rubro, Hacienda informó que la recaudación tributaria aumentó un 0.7 %, con resultados contrapuestos. Es decir, si bien el Impuesto Sobre la Renta (ISR) cayó un 5.3 %, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) avanzó un 12 %.

La secretaría estableció que el déficit presupuestario, es decir, la diferencia entre lo que el sector público gastó y lo que ingresó, fue de 968 mil 533.1 millones de pesos, lo equivalente a 52 mil 071.7 millones de dólares. Este faltante, continúa el informe, fue un 23.1 % mayor que un año antes, sin descontar la inflación, aunque menor al previsto en el presupuesto.

Este último punto ocurrió porque el gasto quedó por debajo de lo programado en una cantidad mayor que el faltante de ingresos, según adujo Amador.

Finalmente, el gasto público total bajó un 0.4 % real en comparación con enero-septiembre de 2025. No obstante, el destinado a desarrollo social subió un 7.4 % y la inversión física, que incluye obras e infraestructura, aumentó un 8 %.

En previsión, el titular de Hacienda sostuvo que el déficit público más amplio de cierre para 2026 se tasará en el 4.1 % del PIB, por lo que la deuda terminará el año en el 54 % del PIB.