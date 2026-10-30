Cae Inés Gómez Mont: es detenida en Florida; Fiscalía la acusa de defraudación fiscal

Cae Inés Gómez Mont en Florida Reportan detención de la exconductora; todo lo que se sabe

La conductora de televisión Inés Gómez Mont habría sido detenida este viernes en Florida, Estados Unidos, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR). La Fiscalía ha confirmado que derivado del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos, el día de hoy fue asegurada Inés “N”.

¿Qué le pasó a Inés Gómez Mont?

Gómez Mont enfrenta en México una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). La exconductora salió del país en 2021 y desde entonces era considerada prófuga de la justicia.

En septiembre de 2026, el Gobierno de México informó que la ficha roja de Interpol emitida contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue cancelada. No obstante, las autoridades precisaron que esa medida no dejó sin efecto las órdenes de aprehensión vigentes en territorio nacional, las cuales continúan activas.

¿Qué se sabe sobre la detención de Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont habría sido detenida en Florida este viernes 30 de octubre, y la noticia llega un año después de que su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, haya sido arrestado en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración Y Control de Aduana (ICE).

En días anteriores se había informado que las autoridades realizaron un cateo en la casa de Gómez Mont en la Ciudad de México. A su vez, se espera su extradición a territorio mexicano. No obstante, con los antecedentes de su esposo, no se sabe con certeza si Estados Unidos aceptará la petición, ya que, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de E. U. ha negado 269 solicitudes de extradición a México desde el 2018.