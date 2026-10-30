Pensión Bienestar noviembre 2026 Lista oficial de las fechas por letra, a quiénes les pagarán más y a quiénes primero (Pexels)

La Secretaría del Bienestar ha anunciado el calendario oficial de pagos de los programas de pensiones; este pago será el último del año y corresponderá al bimestre de noviembre y diciembre. Los pagos inician el martes 3 de noviembre.

Quienes reciban el pago de noviembre y diciembre serán los millones de beneficiarios de los siguientes programas: Pensiones para los adultos mayores, pensión para mujeres del bienestar, pensiones para las personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar noviembre 2026

De acuerdo a la Secretaría del Bienestar, los depósitos iniciarán desde el martes 3 de noviembre y concluirán hasta el 27 de noviembre del 2026. Se harán conforme a la primera letra del primer apellido del beneficiario en orden alfabético. Este es el calendario oficial de pagos:

Letra A: Martes 3 de noviembre.

Martes 3 de noviembre. Letra B: Miércoles 4 de noviembre.

Miércoles 4 de noviembre. Letra C: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre.

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre. Letra D, E y F: Lunes 9 de noviembre.

Lunes 9 de noviembre. Letra G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre

Martes 10 y miércoles 11 de noviembre Letras H, I, J y K: Jueves 12 de noviembre.

Jueves 12 de noviembre. Letra L: Viernes 13 de noviembre.

Viernes 13 de noviembre. Letra M: Martes 17 y miércoles 18 de noviembre.

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre. Letras N, Ñ y O: jueves 19 de noviembre.

jueves 19 de noviembre. Letras P y Q: Viernes 20 de noviembre.

Viernes 20 de noviembre. Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre.

Lunes 23 y martes 24 de noviembre. Letra S: Miércoles 25 de noviembre.

Miércoles 25 de noviembre. Letras T, U y V: Jueves 26 de noviembre.

Jueves 26 de noviembre. Letras W, X, Y y Z: Viernes 27 de noviembre.

¿Quiénes serán los primeros en cobrar la Pensión Bienestar de noviembre?

Los depósitos de los programas de la Pensión Bienestar, así como los de las Madres Trabajadoras, se realizan de manera simultánea, aunque en orden alfabético de acuerdo a la primera letra del primer apellido.

Por lo que los primeros beneficiarios del pago de noviembre-diciembre serán los apellidos que inicien con la letra A, a partir del lunes 3 de noviembre de 2026, mientras que los de la letra B será al día siguiente y así sucesivamente.

¿A quiénes les pagarán más de la Pensión Bienestar en noviembre?

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es la que brinda un apoyo económico mayor, ya que el pago es de 6,400 pesos bimestrales, y la que le sigue es la pensión para las personas con discapacidad, debido a su apoyo de 3,300 pesos al bimestre.