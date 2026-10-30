A casi cuatro meses del escándalo de las trampas en el examen de la UNAM Auditoría asegura servidores de Territorium (Pexels)

A casi cuatro meses del escándalo por las irregularidades detectadas en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Auditoría Superior informó que aseguró los servidores de Territorium Life, empresa encargada de la plataforma tecnológica utilizada para aplicar las evaluaciones, como parte de la revisión sobre su contratación.

Esto ocurrió luego de que la UNAM canceló anticipadamente el contrato con la empresa tras reconocer anomalías en el proceso de admisión, que derivaron en la anulación de más de 3 mil 200 exámenes, la aplicación de exámenes de control y el inicio de auditorías internas para deslindar responsabilidades.

Ante diputados en San Lázaro, el titular de la Auditoría Superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, indicó que, además del aseguramiento de los servidores, mantiene una investigación sobre el procedimiento mediante el cual fue contratada Territorium Life para prestar el servicio de aplicación de exámenes en línea.

Territorium quedó bajo revisión tras las fallas en el examen de la UNAM

Territorium Life fue contratada por la UNAM para operar la plataforma de los exámenes de admisión en línea.

La universidad argumentó que la empresa contaba con la infraestructura tecnológica y herramientas necesarias para garantizar la seguridad y transparencia del proceso.

Sin embargo, tras las anomalías detectadas durante la aplicación de las pruebas, la institución dio por concluido el contrato e inició revisiones administrativas.