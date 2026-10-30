México y Türkiye unen esfuerzos para renovar señalética turística en Acapulco

. .

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura turística y contribuir a la recuperación urbana de Acapulco, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Türkiye, a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA), formalizaron un convenio de colaboración para la renovación integral de la señalética turística en los accesos a las playas de la Bahía Histórica.

El acuerdo fue suscrito por el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, y el coordinador de la Oficina del Programa de TİKA en México, Muhammed Ünal, consolidando los lazos de cooperación entre ambas naciones en beneficio del desarrollo turístico de Acapulco.

Como parte del proyecto, enmarcado en el programa “Acapulco Se Transforma Contigo”, TİKA donó y gestionó gratuitamente la fabricación de ocho tótems de orientación turística que serán instalados en los accesos a las playas Caleta, Dominguillo, Hamacas, Karabalí, La Angosta, Manzanillo, Tamarindos y Tlacopanocha.

.

Los nuevos elementos informativos fueron diseñados con especificaciones técnicas de alta resistencia para las condiciones de la región. Por su parte, Fonatur asumirá la responsabilidad del resguardo y mantenimiento permanente de la infraestructura, reafirmando su compromiso con servicios turísticos modernos, dignos y sostenibles para las y los habitantes de Acapulco.