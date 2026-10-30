Comunidad mexicana celebra el Día de Muertos en Fort Worth para preservar sus tradiciones

Comunidades mexicanas celebran Día de Muertos en el extranjero

La comunidad mexicana que radica en Fort Worth, Texas, celebró el Día de Muertos con actividades culturales, procesiones, música de mariachi y exposiciones de arte, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones mexicanas entre las familias migrantes que viven en Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, integrantes de distintas organizaciones y empresarios mexicanos compartieron detalles sobre esta celebración, que se realiza en el Jardín Botánico de Fort Worth y que busca acercar a los connacionales a sus raíces y costumbres.

Los organizadores explicaron que el evento cuenta con el respaldo de diferentes agrupaciones, entre ellas organizaciones que representan a municipios de Zacatecas, así como empresas y personas que realizan aportaciones económicas y participan en las actividades.

También destacaron el apoyo del Jardín Botánico, que permite realizar esta celebración en un ambiente de convivencia para las familias mexicanas.

Entre las actividades se encuentran la presentación de mariachis, la distribución de pan de muerto, procesiones y exhibiciones culturales. Los participantes señalaron que este tipo de encuentros permite que los mexicanos que viven lejos de su país puedan sentirse más cerca de sus tradiciones.

Como parte de la celebración también participó el artista Miguel Martín Camargo, originario de Mérida, Yucatán, quien presentó dos catrinas de papel maché de más de dos metros de altura.

El artista explicó que cada pieza requiere más de cuatro meses de trabajo y que todos sus detalles son elaborados a mano. A través de su trabajo busca promover el arte y la riqueza cultural de México en territorio estadounidense.

En el evento también participaron Tiffany Rodríguez, bailarina profesional de danza folclórica, y Sofía, una niña de nueve años que interpreta música mexicana.

Los organizadores informaron que llevan tres años realizando la procesión en el Jardín Botánico, aunque las actividades relacionadas con esta celebración comenzaron tiempo atrás, cuando se impulsó la instalación de un altar después de una visita a México.

Además, anunciaron que una delegación de 20 personas de Fort Worth viajará a Toluca para conocer la Feria del Alfeñique y acercarse a esta tradición. Como parte del intercambio, también cuentan con piezas artesanales enviadas por creadores de esa ciudad.

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Día de Muertos representa una de las expresiones culturales más importantes de México, debido a que tiene sus raíces en los pueblos originarios y en la manera en que conciben la muerte como parte de la vida.

La mandataria señaló que estas celebraciones ayudan a fortalecer la unión familiar y la identidad de los mexicanos, especialmente entre quienes tuvieron que dejar su país para vivir en el extranjero.

Finalmente, reconoció la importancia de que las nuevas generaciones conozcan y mantengan estas costumbres, pues representan parte de la historia y del patrimonio cultural mexicano.