Caso Taddei: Contraloría del INE investiga 41 presuntas irregularidades; cinco funcionarios ya fueron imputados

Crisis en el INE El árbitro electoral atraviesa por turbulencias tras irregularidades en la gestión de Taddei. (Edgar Negrete Lira)

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene 41 investigaciones relacionadas con posibles irregularidades administrativas y contrataciones públicas y ya se imputó formalmente a cinco servidores públicos dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa, informó este viernes el titular del organismo, Víctor Hugo Carvente Contreras, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Además, otros 13 expedientes permanecen en etapa de investigación, en medio de los señalamientos por presuntas anomalías durante la gestión de Guadalupe Taddei. Las imputaciones corresponden al inicio formal de los procedimientos y no constituyen una resolución definitiva de responsabilidad.

El documento, identificado con el número INE/OIC/0182/2026, registra 16 expedientes iniciados durante 2025 y 2026, de los cuales 11 corresponden a contrataciones públicas.

En estos expedientes se investiga, al menos, a 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho particulares y 18 empresas. A ellos se suman 25 investigaciones adicionales derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control.

Las conductas bajo revisión incluyen posibles conflictos de interés no declarados, simulación del cumplimiento de requisitos para obtener contratos, abuso de funciones, aplicación irregular de recursos públicos y deficiencias en la supervisión, recepción y pago de bienes y servicios.

El órgano de control también informó que, en tres de cuatro expedientes examinados por posible ocultamiento de conflictos de interés, ya se emitieron acuerdos de calificación de conducta. El cuarto caso continúa bajo investigación, sin que ello implique que las personas señaladas hayan sido declaradas responsables.

Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del órgano Interno de Control (OIC) del INE.

Y alistan comparecencia del contralor del INE ante diputados

La Junta de Coordinación Política de San Lázaro aprobó por unanimidad citar a Carvente para que informe sobre las actuaciones realizadas y las posibles anomalías relacionadas con funcionarios y proveedores del instituto.

La comparecencia contempla una sesión pública ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y otra privada ante los coordinadores parlamentarios.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que las investigaciones comenzaron aproximadamente hace seis meses y que todavía no concluyen porque deben respetarse los procedimientos y el derecho de las personas señaladas a presentar pruebas y alegatos.

Taddei afirmó el pasado 21 de octubre que la contratación de personal estaba sometida a revisión. En respuesta, el OIC precisó por escrito que carece de atribuciones para revisar, validar o autorizar previamente esos nombramientos, cuya responsabilidad corresponde a las unidades administrativas que los solicitan, aprueban y formalizan.

El organismo fiscalizador también notificó el 9 de octubre un total de 45 cédulas de observaciones preliminaresderivadas de una auditoría a contrataciones efectuadas entre diciembre de 2024 y mayo de 2026.