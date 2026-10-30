Sheinbaum pide revisar contratos del INE y abrir licitaciones a más empresas; garantiza elecciones de 2027

Sheinbaum, firme en revisar contratos del INE rumbo a las elecciones de 2027 (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno continuará revisando las contrataciones de material electoral realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar necesario transparentar los procesos de licitación y ampliar la participación de empresas proveedoras.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que los señalamientos sobre la concentración de contratos no corresponden únicamente a la administración actual del organismo electoral, sino que se trata de un esquema que, según dijo, tiene antecedentes desde 1999 y 2005 y que continuó después de la reforma electoral de 2014.

Sheinbaum explicó que actualmente son principalmente dos grandes empresas las que concentran las licitaciones para producir materiales electorales destinados al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Añadió que estas compañías operan como intermediarias y recurren a subcontratistas para fabricar los insumos.

La presidenta cuestionó que durante años se hayan mantenido los mismos proveedores y consideró necesario revisar los lineamientos que regulan su participación en las licitaciones. En ese contexto, planteó abrir los procesos de contratación para que más empresas puedan competir en la fabricación de boletas, mamparas, casillas y otros materiales utilizados en las elecciones.

Sheinbaum propone fortalecer a Talleres Gráficos de México

Como parte de sus planteamientos, Sheinbaum propuso fortalecer a Talleres Gráficos de México, organismo encargado de imprimir las boletas electorales, para ampliar su capacidad en la producción de otros materiales de seguridad electoral.

La mandataria señaló que esta institución podría contar con un consejo de administración más abierto, en el que participen representantes de universidades, con el propósito de reforzar la transparencia en sus actividades.

Recuerda nombramiento de Guadalupe Taddei y reforma de 2014

Durante su intervención, Sheinbaum hizo referencia al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, y recordó que, a partir de la reforma electoral de 2014, el Consejo General del instituto adquirió la facultad de designar a las y los consejeros de los organismos electorales estatales.

Asimismo, señaló que Guadalupe Taddei fue elegida consejera presidenta del INE el 31 de marzo de 2023 mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, después de que no se alcanzara la mayoría calificada para realizar la designación.

La presidenta reiteró que las investigaciones sobre las contrataciones deben considerar los antecedentes del esquema de proveedores y no centrarse únicamente en la administración actual del instituto.

Elecciones de 2027 están garantizadas, afirma Sheinbaum

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de modificar las atribuciones de la presidencia del INE para realizar nombramientos dentro de la institución. Sobre este punto, Sheinbaum indicó que corresponde al Congreso de la Unión analizar si son necesarios cambios a la legislación.

Finalmente, aseguró que las elecciones federales de 2027 están garantizadas y reiteró la necesidad de transparentar las contrataciones del sistema electoral mexicano, revisar los mecanismos de licitación y fortalecer las instituciones responsables de organizar los comicios.