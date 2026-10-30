Sheinbaum destaca inversiones en Hidalgo y confianza empresarial en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el crecimiento económico del país y la llegada de nuevas inversiones privadas, al señalar que existe confianza de las empresas nacionales y extranjeras para desarrollar proyectos productivos en distintas entidades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria habló sobre las inversiones realizadas en Hidalgo, donde recientemente participó en la inauguración de dos instalaciones empresariales: un centro de distribución de Mercado Libre y una planta de la empresa mexicana Laboratorios Carnot. Sheinbaum explicó que el centro de distribución de Mercado Libre cuenta con tecnología automatizada y robotizada, mientras que Laboratorios Carnot representa una inversión importante para el sector farmacéutico nacional.

La presidenta consideró que estos proyectos muestran el interés de las empresas por establecerse en México y aprovechar las condiciones que existen para desarrollar sus actividades. Como ejemplo, mencionó que Hidalgo registra un crecimiento económico cercano al 8 por ciento anual, situación que relacionó con la llegada de inversiones y el desarrollo de infraestructura en la entidad.

También destacó la ubicación estratégica del estado, debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además de que se encuentra contemplada la llegada del tren de pasajeros que actualmente construye el Gobierno de México.

La mandataria explicó que estos proyectos de infraestructura pueden ayudar a mejorar la conectividad y facilitar el traslado de mercancías y personas, lo que representa una oportunidad para impulsar las actividades económicas.

En relación con las perspectivas nacionales, Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre los indicadores de crecimiento económico y señaló que desde el segundo trimestre de 2026 se ha registrado un incremento en la producción. Indicó que el comportamiento de la economía no debe medirse únicamente por las cifras de crecimiento, sino también por la manera en que la riqueza llega a las familias mexicanas.

En ese sentido, afirmó que el aumento de los salarios y los programas del Bienestar permiten que la población tenga mayor capacidad de compra, lo que también beneficia a las empresas que ofrecen productos y servicios. La presidenta puso como ejemplo a las compañías dedicadas al comercio electrónico, como Mercado Libre y Amazon, al considerar que su crecimiento también depende de que las familias tengan recursos para adquirir mercancías.

Asimismo, defendió la importancia de la inversión pública como una herramienta para impulsar la inversión privada, pues consideró que la construcción de infraestructura y el desarrollo de proyectos gubernamentales generan condiciones para que más empresas decidan establecerse en el país.

Sheinbaum sostuvo que el crecimiento económico debe acompañarse de una mejor distribución de la riqueza y de mayores oportunidades para la población.

Finalmente, reiteró que México cuenta con condiciones para atraer inversiones nacionales y extranjeras, por lo que destacó la importancia de mantener el desarrollo económico mediante la participación de las empresas, el fortalecimiento de la infraestructura y el aumento del poder adquisitivo de las familias.