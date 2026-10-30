Aguinaldo 2026: ¿Cuántos días te corresponden y cuándo debe pagarse?

Aguinaldo 2026 El pago se hará en los próximos dos meses. (cuartoscuro/Pexels)

La temporada para recibir tu aguinaldo se acerca. Conoce cómo calcular qué monto te corresponde.

¿Cuándo se entrega el aguinaldo este 2026?

El aguinaldo es un derecho laboral que reciben las personas trabajadoras de México como una retribución económica. Por ley, todas las empresas, públicas y privadas, deben pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) puede ayudarte si tu patrón no entregó el aguinaldo para esta fecha, y este puede ser multado.

El aguinaldo no puede sustituirse por otro tipo de compensación. De igual manera, se debe cubrir aunque hayas renunciado antes del fin de año.

Algunos trabajadores, especialmente en el sector público, recibirán el aguinaldo en noviembre. Y aunque no está en la ley, puedes solicitarlo antes del final del año, pero eso depende de tu empleador.

Por lo mismo, es importante ya estar enterado de cuánto te corresponderá.

¿Cómo calcular mi aguinaldo?

El monto que recibirás de aguinaldo depende principalmente de tu contrato, salario diario y la antigüedad que tengas en la empresa.

El aguinaldo mínimo por ley es de 15 días. Algunas empresas otorgan más, y esta retribución económica puede llegar hasta 30 días. Es importante acudir a Recursos Humanos y revisar tu contrato para conocer cuántos días te corresponden.

Tomando como base el salario mínimo en 2026, el cual equivale a 9,451.20 pesos mensuales en la mayoría del país, podemos calcular el aguinaldo mínimo de la siguiente manera.

Divide $9,451.20 (tu salario) entre 30 (días del mes). El resultado es $315.04 Multiplica $315.04 por 15 (los días de aguinaldo mínimos), lo cual da una cifra de $4,725.60. Este sería tu aguinaldo.

Sin embargo, el mínimo de 15 días sólo aplica si ya llevas un año laborando para la empresa, por lo que deberás ajustar el aguinaldo si llevas menos tiempo con una calculación.

Por poner un ejemplo, digamos que llevas 6 meses trabajando en una empresa en la que laboras 5 días a la semana. Esto equivale a alrededor de 132 días en que trabajaste. La cuenta entonces sería la siguiente:

Divide $4,725.60 (el aguinaldo mínimo) entre 365 (los días del año), obteniendo $12.94 Multiplica $12.94 por los días laborados, en este caso 132 El resultado de $1,708.08 sería tu aguinaldo

Una vez que llegas al año de antigüedad, el aguinaldo no se acumula. Únicamente aumenta si tu salario aumenta.