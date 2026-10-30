IMSS inicia distribución de 47 equipos médicos en 39 hospitales del país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó la distribución de 47 equipos médicos especializados destinados a 39 hospitales de distintas entidades del país, con el propósito de fortalecer la capacidad de diagnóstico y atención de pacientes, en particular en servicios que requieren estudios cardiacos, materno-fetales y vigilancia de signos vitales.

El director general del organismo, Zoé Robledo, presentó el primer paquete de dispositivos durante un enlace desde el almacén central del instituto, ubicado en Vallejo, en la Ciudad de México.

La entrega comprende 20 equipos de ultrasonido con visualización en tercera dimensión, 17 electrocardiógrafos y monitores de signos vitales, incluidos equipos multiparamétricos para áreas de cuidados intensivos.

Los aparatos llegaron al almacén el jueves y este viernes se programó la capacitación del personal encargado de utilizarlos. En el lugar estuvieron presentes las directoras y los directores de los 39 hospitales receptores.

Zoé Robledo explicó que la selección del equipamiento se hizo a partir de las necesidades planteadas por médicos, enfermeras, enfermeros y técnicos durante el ejercicio de escucha denominado “piso por piso”, mediante el cual se recogen solicitudes directamente en las unidades médicas.

“Este equipo no se decidió su destino en una oficina, lo pidieron en la escucha, en el ejercicio de piso por piso”, señaló el funcionario, al presentar el inicio de la distribución.

La medida corresponde a la quinta acción del programa de 12 acciones en 120 días, anunciado por el gobierno federal el 27 de octubre para atender necesidades de personal, infraestructura, insumos y equipamiento en el Seguro Social.

Ultrasonidos y electrocardiógrafos para mejorar diagnósticos

Las unidades beneficiadas han sido hospitales de Parral y Anáhuac, Chihuahua; Casimiro Castillo, Jalisco; Cuautla, Morelos; Apodaca, Nuevo León; Huatulco y Tuxtepec, Oaxaca; Tepeji del Río y Ciudad Sahagún, Hidalgo; Cozumel, Quintana Roo; Guasave, Sinaloa; Miguel Alemán y Reynosa, Tamaulipas; San Luis de la Paz, Guanajuato; Texcoco, Estado de México, y Palaú, Coahuila, entre otras localidades.

Personal de dos hospitales explicó las necesidades que motivaron la solicitud de los aparatos y las aplicaciones que tendrán en sus unidades.

El médico radiólogo Carmona, del Hospital General de Zona número 71 de Veracruz Norte, detalló que el ultrasonido recibido es de gama alta y permitirá efectuar estudios materno-fetales mediante un transductor de alta frecuencia. También cuenta con un transductor lineal para evaluaciones vasculares y musculoesqueléticas.

El especialista destacó que el equipo contribuirá a obtener diagnósticos más tempranos y precisos, con la posibilidad de orientar oportunamente los tratamientos.

Además, la doctora Villagrán, del Hospital de Subzona con Medicina Familiar de Anáhuac, Chihuahua, informó que su unidad recibió un electrocardiógrafo que había sido solicitado debido a las fallas del aparato anterior, que llevaba varios años en servicio.

La médica explicó que las dificultades para conseguir refacciones complicaban su reparación y que, en ocasiones, los pacientes debían ser trasladados sin contar previamente con el estudio electrocardiográfico.

Con el nuevo dispositivo, el personal podrá identificar oportunamente alteraciones cardiacas, atender emergencias relacionadas con el código infarto y realizar valoraciones preoperatorias de pacientes. La unidad cuenta con quirófano y también brinda apoyo al hospital de zona de Cuauhtémoc.

Programa contempla miles de equipos

La distribución de estos primeros 47 dispositivos forma parte de una estrategia más amplia para renovar y ampliar el equipamiento del IMSS. El plan contempla la adquisición expedita de 2 mil 917 equipos médicos, con una inversión anunciada de 325.5 millones de pesos.

Los aparatos considerados en esa compra son en total mil 81 máquinas de anestesia, 10 arcos en C para rayos X en quirófanos, 20 ultrasonidos y mil 806 monitores de signos vitales rodables. Además, se prevé enviar 4 mil 756 máquinas a mantenimiento correctivo y preventivo.

El programa de 120 días también incluye la incorporación de personal médico, la renovación de camas y camillas, el mantenimiento de instalaciones y medidas para reducir el rezago quirúrgico y mejorar el acceso a consultas de especialidad.