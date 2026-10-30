IMSS inicia entrega de 47 equipos médicos especializados a hospitales de 16 estados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la entrega de 47 equipos médicos especializados que serán distribuidos en 39 hospitales del país, como parte de las 12 acciones en 120 días anunciadas para fortalecer los servicios de salud y mejorar la atención a los derechohabientes.

Durante la conferencia matutina de este viernes, se realizó un enlace al almacén central del IMSS, ubicado en Vallejo, Ciudad de México, donde se informó que los primeros equipos llegaron y comenzaron a prepararse para su distribución a distintas unidades médicas.

El representante del IMSS, Zoe Robledo, explicó que este primer paquete está integrado por 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos para medir los signos vitales de pacientes en áreas de cuidados intensivos.

Detalló que los equipos llegaron el día anterior y que durante esta jornada se llevaría a cabo la capacitación del personal médico para que puedan utilizarlos de manera adecuada.

En el almacén estuvieron presentes 39 directoras y directores de los hospitales que recibirán el nuevo equipo. De acuerdo con lo informado, la selección de los aparatos respondió a las solicitudes realizadas por médicos, enfermeras y personal técnico mediante un ejercicio de escucha directa en las unidades médicas.

Robledo señaló que esta entrega corresponde a la quinta acción del programa de 12 acciones en 120 días, que contempla la adquisición de dos mil 917 equipos médicos para fortalecer la infraestructura hospitalaria.

Entre los hospitales beneficiados se encuentran unidades de Parral, Chihuahua; Anáhuac, Chihuahua; Casimiro Castillo, Jalisco; Coautla; Apodaca, Nuevo León; Huatulco y Tuxtepec, Oaxaca; Tepeji, Hidalgo; Ciudad Sahagún; Cozumel; Guasave; Miguel Alemán y Reynosa, Tamaulipas; así como San Luis de la Paz, Guanajuato, Texcoco, Estado de México, y Palaú, Coahuila, entre otros.

Durante el enlace también participaron trabajadores de la salud que explicaron cómo estos equipos ayudarán a mejorar los servicios en sus hospitales.

El doctor Carmona, radiólogo del Hospital General de Zona número 71 de Veracruz Norte, explicó que su unidad recibió un ultrasonido de alta gama que permitirá realizar estudios materno-fetales, así como análisis vasculares y musculoesqueléticos. Indicó que esta tecnología ayudará a realizar diagnósticos más tempranos y precisos, lo que permitirá ofrecer tratamientos oportunos a las familias veracruzanas.

Por su parte, la doctora Villagrán, del Hospital de Subzona con Medicina Familiar de Anáhuac, Chihuahua, informó que su unidad recibió un electrocardiógrafo que había sido solicitado por el personal médico, debido a que el equipo anterior tenía varios años de uso y presentaba fallas.

Explicó que el nuevo aparato permitirá detectar oportunamente problemas cardiacos, atender situaciones de código infarto y realizar estudios necesarios para valoraciones antes de las cirugías.

También señaló que anteriormente, cuando el equipo presentaba fallas, algunos pacientes tenían que ser trasladados sin contar con el estudio correspondiente, por lo que esta entrega representa un apoyo importante para el hospital.

El IMSS busca atender las necesidades de sus unidades médicas y mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud, además de brindar servicios más oportunos y eficientes a los derechohabientes.