Antes de Cuauhtémoc Cárdenas, el otro gran fraude electoral del PRI: la historia del general Henríquez y la Masacre de La Alameda

Miguel Herníquez Guzmán El candidato político de 1952 que fue víctima de una fraude electoral perpetrado por el PRI. (ESPECIAL)

Años antes de que el recién difunto Cuauhtémoc Cárdenas viviera el fraude electoral de 1988, hubo otro escándalo sacudió al país e involucró a un amigo cercano de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas. Conoce la historia de Miguel Herníquez Guzmán, quien lideró el movimiento progresita denominado “henriquismo” y fue víctima del fraude electoral de 1952.

¿Quién fue Miguel Henríquez Guzmán, amigo de Lázaro Cárdenas y candidato presidencial?

Miguel Henríquez Guzmán nació el 4 de agosto de 1898, en Piedras Negras, Coahuila. En 1903 su familia se trasladó a la ciudad de México, donde desde muy joven expresó su interés por convertirse en cadete militar. Su familia mantenía una relación cercana con el presidente Francisco I. Madero, quien le ayudó a ingresar al Colegio Militar.

Tras el asesinato de Madero en 1913, Henríquez decidió enlistarse en el ejército constitucionalista durante la Revolución Mexicana, en la cual formó parte de más de 76 operaciones militares.

Tras el final de la Revolución, Henríquez Guzmán se dedicó a realizar acciones humanitarias, lo cual llevó a que el entonces presidente Lázaro Cárdenas reconociera sus esfuerzos ayudando mediar posibles enfrentamientos entre comunidades marginadas y el Gobierno.

Su enfoque en mantener la paz lo convirtió en el hombre de confianza del mandato de Cárdenas. Esto hizo que fuera uno de los posible candidatos a las elecciones presidenciales por parte del Partido de la Revolución Mexicana (PRM, el cual se transformaría en el PRI) a las elecciones presidenciales de 1940, perdiendo la nominación contra Manuel Ávila Camacho.

Los ideales progresistas de Henríquez le trajeron muchos seguidores, y el movimiento que surgió a partir de ellos se denominaría como el “henriquismo”. Entre los puntos que promovía esta ideología, se encontraba:

Reconocimiento al sufragio femenino .

. Combatir la corrupción en los funcionarios públicos.

en los funcionarios públicos. Desaparición del Estado Mayor Presidencial .

. Fundar la institución ciudadana de la Guardia Nacional .

. Consignación de funcionarios ilícitamente enriquecidos.

ilícitamente enriquecidos. Elección democrática del Poder Judicial

¿Qué sucedió en las elecciones de 1952?

Ante un creciente corrupción en el PRI, Henríquez fundó la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), partido que buscaba restablecer los ideales de la Revolución. Henríquez afirmó que la revolución “ha sido falseada y por todas partes ha cundido la corrupción”. Acusó al entonces presidente Miguel Alemán Valdés de amiguismo y ser pusilánime ante los que buscaban aprovecharse del gobierno.

El partido postuló la candidatura de Henríquez Guzmán para el periodo de 1952-1958. Competía contra Adolfo Ruiz Cortínez del PRI, Efraín González Luna del PAN, y Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular (más tarde Partido Popular Socialista).

Ruiz Cortines ganó las elecciones con el 74 por ciento de los votos. Henríquez Guzmán quedó en segundo con 16 por ciento. Sin embargo, se detectaron varias irregularidades en el proceso electoral como robo de urnas.

Los henriquistas decidieron protestar organizando una Fiesta de la Victoria en la Alameda Central de la Ciudad de México. El evento reunió a más de 200,000 personas, entre ellas muchas familias.

Fue entonces que el Gobierno de Miguel Alemán decidió reprimir violentamente la manifestación. Se estima que hubo 200 personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron incinerados en el Campo Militar Número 1. En días posteriores continuaron las desapariciones forzadas de familiares y simpatizantes del general Henríquez.

Tras su derrota, Henríquez Guzmán se retiró de la vida pública y se dedicó a estudiar los problemas del país. Sus seguidores continuaron luchando por sus ideales, pero al partido que Guzmán fundó se le retiró el registro por no querer convertirse en un partido de oposición controlado por el PRI y estar en contra de los monopolios que manejaba el estado. Falleció el 29 de agosto de 1972 en la Ciudad de México.